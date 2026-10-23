Vor genau 25 Jahren strahlte Königin Máxima bei ihrem Debüt

Heute vor genau 25 Jahren betrat eine junge Argentinierin zum ersten Mal die große royale Bühne: Am 23. Oktober 2001 nahm Máxima Zorreguieta (55) als Verlobte von Thronfolger Prinz Willem-Alexander (59) am Staatsbankett im Königlichen Palast in Amsterdam teil. Geladen waren an jenem Abend das spanische Königspaar Juan Carlos und Sofia. Für ihr Debüt hatte sich die spätere Königin der Niederlande für eine Robe des belgischen Modehauses Natan entschieden. Den lilafarbenen Rock kombinierte sie mit einem grüngrauen Oberteil. Eine farblich abgestimmte Stola ergänzte das Outfit. Das Augenmerk lag jedoch vor allem auf dem Schmuck: Denn Máxima durfte Aquamarine aus der Sammlung des niederländischen Königshauses anlegen. Diese Stücke waren zuvor vor allem von Königin Juliana gern getragen worden.

Juan Carlos und Sofia hielten sich vom 23. bis 25. Oktober 2001 auf Einladung von Königin Beatrix (88) und Prinz Claus (†76) in den Niederlanden auf. Für Máxima war die Teilnahme am Bankett nicht nur eine außergewöhnliche Erfahrung, sondern auch eine Art Generalprobe für ihre künftigen Aufgaben als Prinzessin und spätere Königin. Bereits beim Mittagessen wurde ihr an diesem Tag eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte das Großkreuz des Ordens Isabellas der Katholischen und damit ihre allererste Auszeichnung dieser Art entgegennehmen. An der Seite ihres damaligen Verlobten war sie bemüht, ihres Amtes zu walten. Gemeinsam begleiteten die beiden die spanischen Gäste ins Gemeentemuseum Den Haag. Dort eröffneten Juan Carlos und Sofia die Ausstellung "Von Picasso bis Tàpies: Meisterwerke aus dem Museo Reina Sofía in Madrid".

Zum Zeitpunkt des Staatsbanketts war Máxima noch die Verlobte des damaligen Prinzen von Oranien und sammelte an dessen Seite ihre ersten Erfahrungen bei offiziellen Terminen des Königshauses. Im Juni 2001 war sie bei der Silberhochzeit von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia in Schweden zu Gast. Dort wurde sie im Gespräch mit dem damaligen Kronprinzen Felipe (58) gesehen. Der dreitägige Staatsbesuch in den Niederlanden gipfelte schließlich in einer weiteren Ehrung für den spanischen Monarchen. Am 25. Oktober 2001 wurde König Juan Carlos in der Domkirche von Utrecht die Ehrendoktorwürde verliehen. Damit wurde sein Einsatz für den demokratischen Rechtsstaat in Spanien gewürdigt. Im Februar 2002 folgte die Hochzeit von Máxima und Willem-Alexander.

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danapress Die heutige Königin Máxima bei einem Staatsbesuch von Spanien in Holland im Jahr 2001

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danapress Die heutige Königin Máxima bei einem Staatsbesuch von Spanien in Holland im Jahr 2001

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DanaPress Staatsbesuch von Spanien in Holland im Oktober 2001: Prinzessin Máxima, Pieter van Vollenhoven, Prinzessin Margriet, Prinz Willem-Alexander, Königin S