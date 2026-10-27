Meghan streitet mit Designer wegen geliehener Kleider

Zwischen Modedesigner Roland Mouret und Herzogin Meghan (45) soll es am Telefon heftig gekracht haben. In seinen Memoiren "I Am Roland Mouret: The Butcher's Boy Who Dressed the World" berichtet der Franzose von einem Streit, der nach dem Bekanntwerden von Meghans Beziehung zu Prinz Harry (42) entbrannt sei. Auszüge des Buches wurden von Daily Mail veröffentlicht. Demnach hatte eine Mitarbeiterin seines Teams versucht, geliehene Kleider zurückzuholen. Dafür wandte sie sich im Palast ausgerechnet an die Stylistin von Prinzessin Kate (44). Kurz darauf habe das Telefon geklingelt. "Du begreifst nicht, was du getan hast! Du hast mich blamiert", habe Meghan ihm wütend vorgeworfen. Seine Mitarbeiterin habe mit dem Anruf lediglich effizient handeln wollen, betont der Designer – für Meghan sei die Rückholaktion jedoch äußerst unangenehm gewesen.

Roland entschuldigte sich seiner Schilderung zufolge für den Fehler seines Teams. Damit war die Angelegenheit für Meghan aber offenbar nicht erledigt. Sie soll seine Entschuldigung abgelehnt und eine klare Konsequenz gezogen haben: "Du weißt, dass ich deine Kleidung jetzt nie wieder tragen kann." In den von Daily Mail veröffentlichten Buchauszügen macht der Designer deutlich, dass diese Entscheidung allein von Meghan gekommen sei. "Meghans Entscheidung, meine Kleidung nicht mehr zu tragen, war ihre, nicht die des Palastes und auch nicht die von irgendjemand anderem. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand anderen interessiert hat. Ich habe die Logik dahinter nicht verstanden, aber ich habe sie nicht infrage gestellt", schreibt er. Kate selbst war an dem Streit demnach nicht beteiligt. Die Verbindung zur Prinzessin entstand ausschließlich dadurch, dass ihre Stylistin wegen der Rückgabe kontaktiert worden war.

Kennengelernt hatten sich Roland und Meghan bereits 2015 in der Türkei, lange vor ihrer Hochzeit mit Harry. Bei ihrer ersten Begegnung stellte sich der Modeschöpfer ungewöhnlich vor: "Du kennst mich nicht, aber irgendwie kennst du mich doch. Ich bin Roland Mouret." Meghan habe daraufhin aufgeregt reagiert, gelacht und sich kurz mit ihm unterhalten. Eine Verbindung bestand ohnehin schon: Die Kostümabteilung von Meghans damaliger Serie Suits setzte mehrere seiner Entwürfe ein. An ihre Ankündigung hielt sich die zweifache Mutter übrigens nicht dauerhaft. Vor wenigen Monaten war sie in einer Instagramwerbung für ihre Lifestylemarke As Ever erneut in einem seiner Kleider zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Kate beim Besuch des EACH-Cafés in Hoveton

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Suits"