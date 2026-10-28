Stella Stegmann durchlebt ihre bisher schwerste Phase

Stella Stegmann (29) kehrt nach einer längeren Auszeit mit einer emotionalen Nachricht zu ihrer Community zurück. In einem Instagram-Reel spricht der Realitystar allein in einem wohnlich eingerichteten Zimmer direkt in die Kamera. Stella wirkt dabei ernst und aufgewühlt, schaut wiederholt nach unten und legt ihre Hände auf die Brust. Die 29-Jährige erklärt, dass sie momentan eine besonders belastende Krise erlebt. "Ich glaube, ich habe noch nie so eine schwere Phase in meinem Leben durchgemacht", erzählt sie auf Instagram. Was passiert ist, möchte das Model aktuell noch nicht öffentlich erzählen. Schon im Gespräch mit ihren Freundinnen würden sie ihre Gefühle überwältigen. Deshalb könne sie die Gründe für ihren Rückzug derzeit noch nicht mit ihren Followern teilen. Für Stella steht bislang lediglich fest, dass sie mehr Zeit benötigt, um das Erlebte zu verarbeiten und irgendwann darüber reden zu können.

Ursprünglich wollte Stella erst wieder online gehen, sobald sie den Anlass ihrer Pause offenlegen kann. Inzwischen geht sie allerdings davon aus, dass es bis dahin noch etwas dauern wird. Vollständig aus den sozialen Medien zurückziehen möchte sie sich trotzdem nicht. So weiterzumachen, als sei nichts passiert, fühle sich für sie nicht richtig an. Zugleich sei sie noch nicht bereit, die gesamte Geschichte zu erzählen. Bis dahin möchte Stella sich auf schöne Momente konzentrieren, Liebe verbreiten und ihre Community an einigen positiven Erlebnissen teilhaben lassen, die in den nächsten Wochen bevorstehen. Dabei hat sie eine deutliche Bitte an ihre Follower: "Bitte spekuliert auch nicht. Ich teile es, wenn ich ready bin", betont sie auf Instagram. Hass möchte sie in ihrer derzeitigen Situation weder auf ihrem Profil noch generell in den sozialen Medien akzeptieren. Dafür habe sie aktuell "null Toleranz".

Mit ihrer ehrlichen, aber noch nicht vollständigen Erklärung möchte Stella der langjährigen Verbundenheit mit ihren Followern gerecht werden. Ihre Community begleitet schließlich seit Jahren viele Bereiche ihres Lebens. Daher sei es ihr wichtig gewesen, offen über ihren momentanen Zustand zu sprechen, auch wenn sie noch keine Details nennen kann. Dass ihre Gefühle sie selbst beim Erzählen gegenüber Freundinnen jedes Mal übermannen, ist für sie ein entscheidender Grund, die öffentliche Erklärung noch aufzuschieben. Außerdem weist Stella darauf hin, dass ihre feministischen Themen bei einigen Menschen heftige Reaktionen hervorrufen. Unabhängig davon macht der Realitystar deutlich, dass Hass für sie grundsätzlich keinen Platz hat. Von ihrer Community erhält sie in dieser schwierigen Zeit aber auch viel Unterstützung. "Und danke auch für eure cuten Nachrichten. Das ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass ihr einfach da seid", bedankt sie sich auf Instagram bei ihren Followern.

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Imago Stella Stegmann bei der Eröffnung der 200. L’Osteria-Filiale in der Marzipanfabrik Othmarschen, Hamburg