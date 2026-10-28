Ingrid Alexandra weint bei König Haakons rührender Rede

Beim traditionellen Parlamentsdinner im norwegischen Königspalast wurde es emotional. König Haakon VIII. (53) richtete den jährlichen Empfang zum ersten Mal als Monarch aus – und nutzte seine Ansprache, um an seinen verstorbenen Vater König Harald V. (†89) zu erinnern. Wie Point de Vue berichtet, würdigte Haakon den verstorbenen König mit viel Humor und erinnerte an dessen Bemerkungen und legendäre Papawitze. "Nun stehe also ich hier und nicht mein Vater. Er fehlt mir heute Abend. Wie wir wissen, liebte er es, mit treffenden Bemerkungen und einem tadellosen Gespür für Timing zu scherzen. Seine Spezialität waren natürlich Papawitze", schwärmte Haakon.

Auch über sich selbst konnte der neue König lachen und brachte den Saal mit einer Portion Selbstironie zum Schmunzeln: "Meine 35 Jahre als mittlere Führungskraft in einem bescheidenen kleinen Unternehmen des öffentlichen Dienstes sind mir eine große Hilfe." Danach wurde seine Rede ernster: Drei Lektionen habe ihm sein Vater mit auf den Weg gegeben. "Wir sind alle gleich viel wert, wir müssen aufeinander achtgeben und wir müssen wir selbst bleiben", zählte der Monarch auf. Während der emotionalen Worte blieb auch seine Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) nicht ungerührt – ihr stiegen im Verlauf des Abends die Tränen in die Augen.

Der Abend stand gleich in mehrfacher Hinsicht im Zeichen von Verlust und Abwesenheit. Haakon gedachte in seiner Rede auch seiner Tante Prinzessin Astrid (†94), die nur zwei Wochen nach ihrem jüngeren Bruder Harald im Alter von 94 Jahren verstorben war. Mit einer Anekdote über ihre direkte Art und ihren Hund Wilma, der häufig auf ihrem Schoß saß, sorgte er noch einmal für Heiterkeit unter den Gästen. Ehefrau Königin Mette-Marit war an dem Abend verhindert. Sie konnte aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht teilnehmen.

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Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Stortings in Oslo, 2. Oktober 2026

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Imago König Haakon VIII., damaliger Prinz, im Dezember 2025 in Norwegen

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Storting in Oslo