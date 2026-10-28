Temptation war für Jessica Hnatyk die "schlimmste Erfahrung"

Jessica Hnatyk (26) hat mit Temptation Island offenbar endgültig abgeschlossen. In ihrer Instagram-Story zeigte die Realitybekanntheit kürzlich, wie sie die Sendung zu Hause im Fernsehen verfolgte. Besonders die Tatsache, dass einige ehemalige Kandidaten erneut an dem Beziehungsexperiment teilnehmen, sorgte bei ihr für Verwunderung. "Ich würde niemals wieder zur Temptation gehen. Das war wirklich die schlimmste, schlimmste Erfahrung in meinem ganzen Leben", stellte sie unmissverständlich klar. Dabei spielt es für sie offenbar keine Rolle, mit welchem Partner sie teilnehmen würde oder welche Bedingungen ihr angeboten werden. Selbst eine hohe Gage könnte sie nach eigenen Angaben nicht umstimmen. Was genau ihre damalige Teilnahme so belastend gemacht hat, verriet Jessica in den kurzen Instagram-Aufnahmen allerdings nicht.

Während auf dem Fernseher unter anderem Gloria Schwesinger (34) mit ihrem Partner Micha sowie Verführer Timo zu sehen waren, zeigte sich Jessica sichtlich fassungslos über deren erneute Teilnahme. Besonders die Vorstellung, sich ein zweites Mal auf das Beziehungsexperiment einzulassen, konnte die Realitybekanntheit offenbar nicht nachvollziehen. "Egal, mit welchem Partner. Egal, wie viel Geld. Ich würde nie wieder da hingehen. Wie kann man das zweimal machen?", fragte sie ihre Instagram-Follower ungläubig. Statt konkrete Erlebnisse aus der damaligen Produktion zu schildern, richtete sie ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die zurückgekehrten Kandidaten. Ihre deutlichen Worte machten jedenfalls klar, wie wenig Verständnis sie für eine freiwillige Wiederholung des Experiments hat.

Bereits Anfang 2026 hatte Jessica öffentlich Kritik an Temptation Island VIP geübt. Damals stand allerdings nicht ihre eigene Teilnahme im Mittelpunkt, sondern der ihrer Meinung nach teilweise unfaire Umgang mit den Kandidaten. Besonders Moderatorin Janin Ullmann (44) nahm die ehemalige Teilnehmerin ins Visier. Jessica vertrat die Ansicht, dass diese sich eher auf die Seite der Frauen stelle. Vor allem die Behandlung von Aleksandar Petrovic (35), der während der Ausstrahlung viel Kritik einstecken musste, empfand sie als unangemessen. Mit ihrer aktuellen Instagram-Story schlägt die Realitybekanntheit nun jedoch einen anderen Ton an und blickt auf ihre persönlichen Erfahrungen zurück. Konkrete Anschuldigungen gegen die Produktion, die Moderation oder andere Beteiligte erhob sie dabei nicht. Stattdessen machte sie deutlich, dass das TV-Experiment für sie ein endgültig abgeschlossenes Kapitel ist.

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk auf Santorini, Sommer 2026

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Reality-TV-Persönlichkeit