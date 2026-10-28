Chris Broy steigt wieder in den Ring: Diesmal gegen Ennesto

Chris Broy (37) steigt erneut in den Kampfring. Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, tritt der Realitystar bei der "Hype Fight Night" in einem Boxkampf gegen Ennesto Monté (51) an. Seine Teilnahme machte Chris selbst öffentlich. Auf seinem Instagram-Account teilte er das Veranstaltungsplakat, auf dem die Paarung Ennesto gegen Chris angekündigt wird. Darauf präsentiert sich der Realitystar mit kurzen Haaren und einem ernsten Gesichtsausdruck. Auch sein Gegner blickt auf der Ankündigung entschlossen in die Kamera. Weitere Details zu seinem bevorstehenden Auftritt verriet Chris allerdings nicht. Nur wenige Tage nach seiner Bekanntgabe wird Chris wieder vor Publikum kämpfen. Dieses Mal will er sich im klassischen Boxen gegen Ennesto beweisen.

Neben dem Duell zwischen Chris und Ennesto hält die "Hype Fight Night" noch weitere Kampfpaarungen bereit. In weiteren Kämpfen treten unter anderem Santino und Flocke gegeneinander an. Darüber hinaus stehen zwei sogenannte Slapfights (auch bekannt als Backpfeifensport) auf dem Programm. Dabei trifft Ginger auf Walentina, während Alex es mit Marvin aufnimmt. Wer die Veranstaltung vor Ort verfolgen möchte, kann Eintrittskarten über ultimatehype.de erwerben. Zudem sollen die Zuschauer die Kämpfe auch von zu Hause aus sehen können: Die "Hype Fight Night" wird den Angaben zufolge live und kostenlos bei Pluto TV übertragen. Wann genau die einzelnen Duelle an diesem Abend beginnen, ging aus Chris' Instagram-Beitrag nicht hervor.

Rund ein Jahr zuvor stellte sich Chris bei "The Ultimate Hype" in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen einem MMA-Kampf gegen Adriano Salvaggio. Das Duell war bereits nach kurzer Zeit entschieden: Chris gewann noch in der ersten Runde durch technischen K. o. Ein rechter Haken des Realitystars hatte Adriano die Nase gebrochen. Daraufhin wurde der Kampf vorzeitig abgebrochen und Chris zum Sieger erklärt. Nun wagt er sich erneut in einen Kampfring, tritt dieses Mal jedoch unter anderen Regeln an. Statt eines MMA-Duells wartet bei der "Hype Fight Night" ein klassischer Boxkampf auf ihn. Dabei bekommt Chris es mit Ennesto zu tun. Nach seinem schnellen Erfolg in Oberhausen 2025 stellt sich der Realitystar damit einer neuen sportlichen Herausforderung.

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Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

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RTL / Julia Feldhagen Adriano Salvaggio und Chris Broy bei "The Ultimate Hype"

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RTL / Julia Feldhagen Charlotte Würdig, Chris Broy und Adriano Salvaggio