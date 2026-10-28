Nach sechs Spielen: Thorsten Legat schmeißt Trainerjob hin

Das ging ja flott: Das ambitionierte Ballermann-Abenteuer von Thorsten Legat (57) als Trainer beim frisch aus dem Boden gestampften FC Germania Mallorca ist nach nicht einmal zwei Monaten schon wieder Geschichte. Nach gerade einmal sechs Pflichtspielen an der Seitenlinie des spanischen Achtligisten hat der 57-Jährige stante pede das Handtuch geworfen und seinen Posten geräumt. Ganz den Rücken kehren will er dem balearischen Bolzprojekt allerdings nicht: Der Ex-Profi bleibt dem selbst mitgegründeten Verein laut RTL hinter den Kulissen erhalten und möchte sein "Kasalla" künftig lieber aus einer Managementfunktion heraus verteilen. Wer den vakanten Cheftrainerposten dauerhaft erben soll, ist vorerst noch völlig offen. Bis auf Weiteres schlüpft Kapitän und Sportvorstand Bastian Müller in die Trainerkluft – und vereint damit vorübergehend wohl so ziemlich jedes Schlüsselamt des jungen Ballermannklubs in seiner Person.

Thorsten hatte den FC Germania gemeinsam mit drei Mitstreitern – darunter kein Geringerer als "der maskuline Mann" Aleks Petrovic (35) – aus der Taufe gehoben und den Kader per Onlinesichtung zusammengezimmert. Das martialische Leitmotiv "From Zero to La Liga" ließ an Selbstbewusstsein jedenfalls nichts zu wünschen übrig: Binnen eines Jahrzehnts sollte der Durchmarsch aus dem tiefsten Amateurbereich bis in die Primera División gelingen, um eines Tages die Starmannschaften von Real Madrid oder dem FC Barcelona das Fürchten zu lehren. Die bisherige Zwischenbilanz der balearischen Truppe liest sich allerdings eher ernüchternd: Nach sechs Saisonpartien stehen bislang zehn Punkte und zwei Niederlagen zu Buche. Der 35-jährige Interimstrainer Bastian bringt immerhin echtes Aufstiegs-Know-how mit, beförderte er doch erst zwei Jahre vor seinem Mallorcatrip die Mannschaft von Alemannia Aachen zurück in die 3. Liga. Ob Thorsten sein einst felsenfestes Versprechen einzuhalten gedenkt, dem Reality-TV dauerhaft den Rücken zu kehren, darf nach dem schnellen Rückzug von der Seitenlinie zumindest leise bezweifelt werden.

Für seinen Trainerjob hatte Thorsten seinen Lebensmittelpunkt eigens nach Spanien verlegt und in Pla de na Tesa bei Marratxí einen Neustart gewagt. Dort bezog der Ex-Profi zusammen mit dem Vizepräsidenten und dem Manager eine reine Männer-WG – nach eigener Aussage das allererste Wohngemeinschafts-Experiment seines Lebens. Gattin Alexandra Legat verblieb derweil in der Heimat, weshalb das Paar vorerst eine Fernbeziehung mit angedachten Monatsvisiten auf der Sonneninsel pflegte. Dass Thorsten nach seiner Bundesligakarriere bei Vereinen wie dem VfL Bochum, Werder Bremen oder dem VfB Stuttgart auf seinen Trainerstationen selten mit Sitzfleisch gesegnet war und meist nach wenigen Monaten wieder das Weite suchte, gehört zu seiner Vita. Auf Mallorca schließt sich dieser Kreis nun in Rekordzeit, auch wenn er dieses Mal zumindest dem Management des Vereins erhalten bleibt.

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Imago Ex-Fußballprofi Thorsten Legat im Mai 2025 in Gelsenkirchen

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IMAGO / Future Image Thorsten Legat, Realitystar

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Imago Thorsten Legat mit Ehefrau Alexandra beim RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Hürth (20.–21.11.2024)