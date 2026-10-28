Biograf erzählt: Kim Kardashian schwärmt von Lewis Hamilton

Kim Kardashian (46) hat ihrem langjährigen Biografen Jonathan Van Meter am Telefon verraten, wie angetan sie von Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) ist. Das Gespräch fand statt, als seine Biografie über den Realitystar nach fünf Jahren enger Begleitung so gut wie fertiggestellt war. Wie der Biograf gegenüber Bild schilderte, sprach er Kim dabei auf Lewis an. Ihre Reaktion sei sofort begeistert ausgefallen: "Oh Jonathan, er ist so nett. So lieb. So freundlich und respektvoll." Nach diesem Lob habe die Unternehmerin kaum noch aufgehört, von dem Rennfahrer zu erzählen. Gegenüber ihrem engen Vertrauten zeigte sie sich damit deutlich offener als bei ihren jüngsten öffentlichen Äußerungen über Lewis und sich. Eine Liebesbeziehung zu Lewis bestätigte Kim in dem Telefonat laut den Schilderungen zwar nicht ausdrücklich. Ihre warmen Worte geben jedoch einen seltenen privaten Einblick und zeigen, welche Eigenschaften sie an dem Sportler besonders schätzt.

Jonathan durfte Kim über mehrere Jahre hinweg begleiten und in Situationen erleben, die sonst nur wenigen Außenstehenden zugänglich sind. Er besuchte sie in ihrem bewachten Anwesen in den Hidden Hills, sah sie morgens im Bademantel und durfte auch Fragen während ihres Trainings stellen. Auch während der stundenlangen Blondierung für ihren Auftritt in Marilyn Monroes (†36) berühmtem Kleid war der Journalist anwesend. Das besondere Vertrauensverhältnis entstand nach einem Vogue-Porträt von Jonathan über Kim aus dem Jahr 2019. Darin habe Kim sich offenbar so gut verstanden gefühlt, dass sie Jonathan anschließend an ihrem Alltag teilhaben ließ. Der Biograf erkennt zudem Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Lewis: Beide seien äußerst leistungsorientiert und versuchten ständig, sich selbst zu übertreffen. Auch deshalb könnte der Formel-1-Star seiner Ansicht nach zu Kim passen. Gegenüber Bild erklärte Jonathan: "Sie brauchte einen auffälligen Mann. Einen, der nicht fragt: Bist du sicher, dass du das anziehen willst?"

Erst kürzlich wirkte Kim Kardashian in einer Folge des Realityformats The Kardashians auffallend glücklich, hielt sich beim Thema Lewis Hamilton aber noch bedeckt. Im Gespräch mit Komikerin Nikki Glaser (42) verriet die vierfache Mutter lediglich, dass ein bestimmter Mann sämtliche Eigenschaften besitze, die sie sich von einem Partner wünsche. Als Lewis thematisiert wurde, wich Kim einer eindeutigen Bestätigung aus. Jonathans Schilderungen ergänzen diesen öffentlichen Auftritt nun um wesentlich persönlichere Worte. Jonathan Van Meter und der Realitystar stehen auch nach der langjährigen Arbeit an dem Buch weiterhin in engem Kontakt. Nach Angaben des Journalisten telefonieren die beiden alle paar Wochen miteinander. Gelegentlich melde Kim sich sogar spät am Abend. In seinem Handy ist sie dabei unter dem Kürzel "KK" gespeichert.

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Instagram 2026

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian

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Getty Images Lewis Hamilton, Mai 2025