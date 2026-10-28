Kanye West gab Kourtney Kardashian vor Hochzeit pikanten Rat

Kourtney Kardashian (47) hat jetzt ein pikantes Detail aus der Zeit vor ihrer Hochzeit mit Travis Barker (50) enthüllt. In der neuesten Folge von "The Kardashians" erinnerte sich die Unternehmerin an einen Ratschlag, den ihr ausgerechnet Kanye West (49) gegeben hatte – der Ex-Mann ihrer Schwester Kim Kardashian (46). Im Gespräch mit ihrem Stiefsohn Landon Barker und dessen Freund Carl Dawson scherzte Kourtney zunächst, die beiden sollten mit Intimitäten lieber bis zur Ehe warten. Ein Produzent fragte daraufhin prompt, ob sie und Travis (50) selbst nach diesem Prinzip gelebt hätten. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, aber ich erinnere mich, dass Kanye zu mir gesagt hat: 'Ich habe das Gefühl, dass Gott mich dazu beruft, dir zu sagen, dass du mit keinen x-beliebigen Leuten etwas anfangen solltest, bis du mit deinem Ehemann zusammen bist.'"

Kourtney ergänzte: "Und das habe ich nicht getan." Auf unverbindliche Bekanntschaften habe sie sich vor ihrer Beziehung mit Travis allerdings nicht eingelassen. Die Realitybekanntheit und der Blink182-Schlagzeuger gaben sich 2022 das Jawort, doch ihre gemeinsame Geschichte reicht viele Jahre zurück. Bereits 2007 wurden sie Nachbarn. Mit der Zeit verbrachten sie immer häufiger gemeinsam mit ihren Kindern Zeit, bis aus ihrer Freundschaft schließlich eine Liebesbeziehung wurde. Laut Cheat Sheet erinnerte sich Kourtney: "Wir haben fast so etwas wie Familie gespielt, weil wir gemeinsam mit unseren Kindern Dinge unternommen haben." Die Anziehung sei jedoch schon länger da gewesen. "Ich fühlte mich definitiv immer zu Travis hingezogen", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich glaube, es war einfach der richtige Zeitpunkt in meinem Leben."

Auch Travis hat kürzlich im Podcast "The Magnificent Others" verraten, dass er schon lange zuvor Gefühle für seine heutige Ehefrau hatte. Freunde hätten Kourtney immer wieder auf eine mögliche Romanze mit ihm angesprochen und auch Travis sei regelmäßig auf das Thema aufmerksam gemacht worden. "Wir wollten beide, dass es passiert, und wir wussten: Falls es passiert, hätten wir wahrscheinlich beide keine Wahl. Wir würden einfach von all dem überwältigt werden und uns unsterblich verlieben", erzählte der Musiker. Heute führen Kourtney und Travis eine Patchworkfamilie: Kourtney hat mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (43) die drei Kinder Mason, Penelope und Reign. Travis brachte ebenfalls drei Kinder mit in die Beziehung. 2023 kam mit Sohn Rocky das erste gemeinsame Kind des Ehepaars zur Welt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kanye West und Kourtney Kardashian

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder