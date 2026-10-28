Familie sammelt Spenden für Flying Uwes gestorbene "Azubine"

Der Tod von Sarah Majewsky hat in den sozialen Medien für große Betroffenheit gesorgt. Die junge Frau war vor allem durch gemeinsame Videos mit Streamer Flying Uwe (39) bekannt geworden, der sie öffentlich als seine "Azubine" zur Kauffrau für E-Commerce vorgestellt hatte. Nun hat ihre Familie auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Mit dem gesammelten Geld soll zum einen Sarahs Beisetzung finanziert werden. Zum anderen soll ein Teil des Geldes in Angebote zur Prävention von Cybermobbing und in die psychologische Unterstützung junger Menschen fließen. Als Ziel setzte die Familie 26.000 Euro an. Bis Dienstagmorgen, den 27. Oktober, war diese Summe bereits beinahe zusammengekommen. Einen besonders großen Anteil steuerte der Social-Media-Star selbst bei: Er spendete 10.000 Euro und übernahm damit einen erheblichen Teil des anvisierten Betrags.

Wie der 39-Jährige erklärte, stehe er mit Sarahs Angehörigen in Kontakt. Die Familie habe ausdrücklich darum gebeten, die genauen Umstände und Hintergründe ihres Todes nicht öffentlich zu machen. Flying Uwe appellierte deshalb auf Instagram an seine Community, keine Gerüchte oder Spekulationen in Umlauf zu bringen. "Bitte zeigt Mitgefühl und Respekt und lasst der Familie die Ruhe, die sie jetzt braucht", schrieb er dort. Die gemeinsamen Clips, die noch immer auf seinem Profil zu finden sind, sollen auf Wunsch der Hinterbliebenen weiterhin abrufbar bleiben. "Auch Sarah hätte sich das so gewünscht, da ist sich ihre Familie sicher. Diesen Wunsch werde ich selbstverständlich respektieren. Die Videos sollen als schöne Erinnerung an sie bestehen bleiben", teilte er auf der Plattform mit. Damit bleiben die Clips, durch die viele seiner Follower Sarah kennenlernten, weiterhin öffentlich abrufbar.

Wie sehr ihn Sarahs Tod getroffen hatte, hatte Uwe bereits in seinem Statement auf Instagram deutlich gemacht. "Ich bin selbst zutiefst schockiert, fassungslos und kann das alles noch immer nicht begreifen", hatte er geschrieben. Auch mit weiteren Worten hatte er seiner Trauer Ausdruck verliehen: "Ein so junges Mädchen, das ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Es fehlen mir die Worte." Sarah war allerdings nicht nur aus den gemeinsamen Clips mit Uwe bekannt gewesen. Auf TikTok hatte sie selbst Inhalte rund um Beauty und Kosmetik geteilt. Noch kurz zuvor hatte sie auf ihrem Profil ein Werbevideo für eine bekannte Kosmetikmarke veröffentlicht.

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Instagram / flyinguwe Sarah Majewsky und Flying Uwe

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Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Fitness-Influencer

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Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Sport-Influencer