"Wer wird Millionär?"-Joker ungenutzt: Kandidat scheitert

Auf dem berühmtesten Ratestuhl des deutschen Fernsehens kann es ganz schnell gehen – das musste Carsten Muschalle am eigenen Leib erfahren. In der "Wer wird Millionär?"-Ausgabe vom Montagabend nahm der 46-Jährige aus Leipzig gegenüber Günther Jauch Platz und räumte die ersten fünf Fragen ohne jede Mühe ab. Nachdem er die Sicherheitsstufe von 500 Euro erreicht hatte, kündigte der Kandidat jedoch eine offensivere Spielweise an. "Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen was zu riskieren. Ob ich das jetzt mache?", erklärte Carsten laut Stern in der Sendung. Die Antwort darauf folgte bereits bei der 1.000-Euro-Frage. Obwohl ihm noch alle vier Joker zur Verfügung standen, wollte sich der Familienvater allein auf sein Wissen und sein Bauchgefühl verlassen. So war das Quizabenteuer für Carsten bereits nach wenigen Minuten vorbei, ohne dass er auch nur eine seiner Hilfen eingesetzt hatte.

Günther (70) wollte von seinem Gegenüber wissen: "Wer benutzt seinen Schwanz als Greiforgan?" Zur Auswahl standen das Gemeine Weißohropossum, der gallige Schwarzfußleguan, der garstige Rotbauchbiber und der gehässige Gelbmaulgibbon. Carsten ging die Möglichkeiten gedanklich durch und schloss die ersten drei Tiere aus: "Ein Gibbon ist ja so ein Affe. Da kann ich mir das vorstellen und deshalb nehme ich D, den gehässigen Gelbmaulgibbon. Das ist auch eine sehr schöne Alliteration", begründete er laut Stern seine Wahl. Selbst ein Hinweis des Moderators brachte ihn nicht davon ab. Günther gab ihm noch den Hinweis, dass der Gibbon eine von der Rateredaktion eingebaute Scherzantwort sein könnte. Doch der Kandidat blieb dabei und ließ seine Joker ungenutzt. Korrekt gewesen wäre Antwort A: Das Gemeine Weißohropossum greift mit seinem rattenähnlichen Schwanz nach Ästen. Der Moderator erklärte außerdem, dass "gemein" bei Tierarten so viel wie gewöhnlich oder allgemein bedeutet.

Damit fiel Carsten auf 500 Euro zurück. "Sie gehen mit 500 Euro leider nach Hause. Immerhin, besser als nüscht", verabschiedete Günther den Kandidaten laut Stern. Carsten ist verheirateter Familienvater und arbeitet als Pressesprecher des Fußballvereins 1. FC Lokomotive Leipzig. Mit seinem kurzen Auftritt gehört Carsten nun zu den besonders früh gescheiterten Kandidaten der RTL-Quizshow. Den Negativrekord hält allerdings nach wie vor Tanja Fuß: Die damalige Studentin saß 2015 gerade einmal rund 45 Sekunden auf dem Ratestuhl und scheiterte schon an der ersten Frage um 50 Euro. Ihr Gastspiel gilt damit als das kürzeste in der Geschichte der RTL-Quizshow.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Robert Dömlang (l.) und Günther Jauch

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RTL+ Noah Petrik bei "Wer wird Millionär?", 2026