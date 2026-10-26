Notfall: Katja Krasavice adoptiert zweiten Prager Rattler

Bei Katja Krasavice (30) ist ein neuer Vierbeiner eingezogen: Die Rapperin hat einem weiteren Hund aus schwierigen Verhältnissen ein neues Zuhause geschenkt. Seit vergangenem Freitag lebt neben ihrem 13 Jahre alten Prager Rattler Snoopy ein weiterer Rüde derselben Rasse bei der Musikerin. Katja entdeckte das zweijährige Männchen über ein Kleinanzeigenportal und holte das gerade einmal 1,7 Kilogramm leichte Fliegengewicht persönlich in Nordrhein-Westfalen ab. Bei ihrer Suche ging es der 30-Jährigen ausdrücklich nicht darum, einen möglichst jungen Welpen zu ergattern. Gegenüber Bild stellte Katja klar, dass sie gezielt nach einem Notfall gesucht habe, der dringend Hilfe benötige. Schon bei der ersten Begegnung vor Ort sei der Funke übergesprungen: Es war quasi Liebe auf den ersten Blick.

Bei seiner früheren Familie hörte der kleine Rüde auf den Namen Giotto, doch Katja möchte ihn künftig umbenennen. Festgelegt hat sich die Sängerin allerdings noch nicht, da sie den Charakter des Tieres erst genauer kennenlernen will, um ihn in die Namensfindung einfließen zu lassen. Die Vorgeschichte des Hundes bewegt: Eine dreifache Mutter musste den Vierbeiner aufgrund einer extrem belastenden Familiensituation abgeben, nachdem ihr jüngster Sohn Opfer einer schweren Gewalttat geworden war. In seinem neuen Domizil zeigt sich der Prager Rattler bereits überaus anhänglich und weicht Katja kaum von der Seite, wie sie betont. "Er bekommt ganz viel Liebe von mir. Aber auch sonst soll es ihm bei mir an nichts fehlen", erklärte sie und verriet, bereits rund 7.000 Euro in modernstes Zubehör investiert zu haben. Dazu gehören unter anderem elektrische Futter- und Trinknäpfe mit integrierten Kameras, über die sie den Hund auch aus der Ferne beobachten und ansprechen kann.

Der tierische Neuzugang erfolgt kurz nach einer körperlich extrem fordernden Phase in Katjas Leben. Die Musikerin unterzog sich erst kürzlich ihrer mittlerweile vierten Korrekturoperation an der Nase. Für den mehrstündigen Eingriff unter Vollnarkose, der mit 17.500 Euro zu Buche schlug, wurde der Künstlerin sogar ein Stück Rippenknorpel entnommen. Trotz der enormen Wundschmerzen und einer genesungsbedingten Gipsschiene im Gesicht ließ es sich Katja nicht nehmen, dem kleinen Rüden genau in dieser Zeit ein liebevolles Heim an der Seite ihres treuen Begleiters Snoopy zu bieten.

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katjakrasavice Rapperin Katja Krasavice mit ihrem neuen Prager Rattler, Oktober 2026

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Imago Katja Krasavice bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" 2023 in Berlin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice nach ihrer vierten Nasen-OP