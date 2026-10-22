Nach Alkoholfahrt: Katja Krasavice darf wieder ans Steuer

Katja Krasavice (30) darf sich nach ihrer Alkoholfahrt schon bald wieder selbst hinters Steuer setzen. Die Rapperin hat die Medizinisch-Psychologische Untersuchung, kurz MPU, zu der sie am 21. September antrat, erfolgreich bestanden. Wie Bild berichtet, lag das positive Gutachten am 6. Oktober vor. Die Fahrerlaubnis wurde Katja entzogen, nachdem sie am 29. Mai 2025 in Leipzig mit 1,28 Promille am Steuer erwischt worden war. Nun steht fest, dass sie ihre Fahrerlaubnis zurückerhält. Für die Musikerin bedeutet der bestandene Test weit mehr als nur ein behördliches Häkchen. "Für mich ist das viel mehr als eine bestandene MPU, es ist ein persönlicher Neuanfang", erklärte sie gegenüber der Zeitung. Die Vorbereitung auf den Termin hatte sich über Monate gezogen – und offenbar Wirkung gezeigt.

Zwischen November 2025 und April 2026 absolvierte Katja insgesamt 18 psychologische Einzelgespräche, die jeweils eine Stunde dauerten. Anschließend folgten drei Nachsorgetermine sowie zusätzliche therapeutische Unterstützung. Im Gutachten heißt es laut Bild, sie habe ihr Verhalten im Rahmen einer verkehrspsychologischen Maßnahme aufgearbeitet und zeige "eine nachvollziehbare Motivation zur Verhaltensänderung". Sowohl in Bezug auf Alkohol am Steuer als auch auf mögliche andere Verkehrsverstöße kamen die Prüfer demnach zu einer positiven Prognose. Auch die untersuchten Leberwerte und Alkoholmarker waren unauffällig. Beim Test zur visuellen Wahrnehmung erreichte die Sängerin nach eigenen Angaben sogar den Prozentrang 90 und schnitt damit besser ab als rund 90 Prozent der Vergleichsgruppe. Auf die Rückgabe ihres Führerscheins muss sie trotzdem noch ein wenig warten: "Das dauert wohl noch gute zwei Wochen. Dann darf ich endlich wieder selbst am Steuer sitzen. Ich kann es kaum erwarten", erklärte sie voller Vorfreude gegenüber der Zeitung.

Zum Zeitpunkt der Alkoholfahrt steckte Katja nach dem Ende einer siebenjährigen Beziehung in einer emotionalen Krise. Als Rechtfertigung für ihr Verhalten will sie das allerdings ausdrücklich nicht verstanden wissen. Die Rapperin übernimmt nach dem Vorfall die Verantwortung für ihr Handeln. "Es ist keine Entschuldigung für meinen Fehler. Dazu stehe ich. Das war Mist damals und es wird mir nie wieder passieren, dass ich Alkohol trinke und mich danach ans Steuer setze. Es war absolut richtig, dass die Behörden hier eingeschritten sind", stellte sie im Interview mit dem Blatt klar. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde die Unternehmerin rechtskräftig verurteilt, die Sperre für ihren Führerschein betrug zehn Monate. Privat gehe es ihr inzwischen wieder deutlich besser. "Ich bin wieder glücklich mit mir in meinem privaten Leben. Ich habe jetzt eine Therapeutin, mit der ich viel rede", erklärte sie und betonte, dass sie die professionelle Unterstützung als sehr hilfreich empfinde.

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katjakrasavice Katja Krasavice im Juli 2026

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin