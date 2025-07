Irina Shayk und Michele Morrone knutschen für Werbekampagne

Irina Shayk (39) und Michele Morrone (34) ließen in Neapel die Funken sprühen – zumindest vor der Kamera. Das Supermodel und der Schauspieler wurden mitten in der süditalienischen Kulisse in innige Umarmungen und heiße Küsse verwickelt. Irina trug dabei ein figurbetontes schwarzes Kleid, während Michele in einem eleganten grauen Anzug erschien. Doch obwohl ihre Chemie für Aufsehen sorgte, handelte es sich dabei nicht um private Zuneigungsbekundungen. Die beiden drehten eine neue Werbekampagne für das Luxuslabel Dolce & Gabbana, und die Leidenschaft blieb strikt auf die Dreharbeiten beschränkt.

Zwischen den Takes zeigte sich allerdings, dass sich die beiden gut verstanden. Laut Augenzeugen scherzten und lachten Irina und Michele unbeschwert miteinander. Die entspannte Atmosphäre am Set ließ die Zusammenarbeit wie ein Traumpaar wirken, was die Gerüchteküche sofort brodeln ließ. Beide Stars sind derzeit Singles, und auf den ersten Blick scheinen sie wie füreinander geschaffen: Beide sind erfolgreich im Modelbusiness tätig und bringen zudem ähnliche Lebenssituationen mit – Irina hat eine Tochter mit dem Schauspieler Bradley Cooper (50), Michele zwei Söhne aus seiner Ehe mit Rouba Saadeh.

Für Michele wäre eine neue Romanze keine Überraschung, nachdem ihm in der Vergangenheit Beziehungen zu Prominenten wie Khloé Kardashian (41), Megan Fox (39) und Blake Lively (37) nachgesagt wurden – die er jedoch stets dementierte. Seine letzte bestätigte Beziehung mit dem Model Moara Sorio zerbrach im Jahr 2023. Auch Irina, deren Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen sorgt, scheint sich seit der Trennung von Bradley vor einigen Jahren auf ihre Karriere und ihr Kind zu konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Irina Shayk und Michele Morrone

Anzeige Anzeige

Getty Images Irina Shayk, Model

Anzeige Anzeige

Jeremy Moeller Michele Morrone und Moara Sorio, 2023