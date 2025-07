Michele Morrone würde "365 Days"-Rolle heute ablehnen

Michele Morrone (34), der durch den Netflix-Hit 365 Days international bekannt wurde, hat sich nun überraschend von der Rolle distanziert, die ihn über Nacht zum Weltstar machte. Am Rande des "Raffaello Summer Day"-Events in Düsseldorf erklärte der Schauspieler gegenüber Bild, dass er die Rolle des Mafiabosses Massimo heute nicht mehr annehmen würde. "Ich war sehr jung, als ich '365 Days' gemacht habe. Ich war 29", sagte der heute 34-Jährige im Interview. Zwar bereue er nichts und der Film sei sein bisher größter Erfolg gewesen – dennoch habe ihn die Rolle in ihrer Intensität überfordert: "Es war zu viel und zu intim."

Im Erotik-Thriller spielte Michele Morrone einen Mafiaboss, der eine Frau entführt und ihr ein Jahr Zeit gibt, sich in ihn zu verlieben. Die provokante Handlung lockte ein Millionenpublikum vor die Bildschirme und machte ihn über Nacht zum Sexsymbol. Inzwischen hat der Italiener das Krimi-Genre hinter sich gelassen und sich als Schauspieler spürbar weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist seine Hauptrolle im Biopic "Maserati: The Brothers", in dem er die Automobil-Legende Alfieri Maserati verkörpert. Außerdem steht er mit Hollywood-Größen wie Al Pacino (85) und Anthony Hopkins (87) vor der Kamera – ein wahr gewordener Traum für den leidenschaftlichen Schauspieler.

Al Pacino und Anthony Hopkins sind für den Italiener nicht nur Kollegen, sondern auch große Vorbilder – ihre Poster zierten einst die Wände seines Kinderzimmers. "Mit 13 bin ich jeden Tag mit ihnen aufgewacht. Sie sind Götter für mich", verriet der Schauspieler. Besonders schätze er an den beiden Stars ihre Bodenständigkeit, die sie ihm auch am Set vorlebten: "Je größere Stars sie sind, desto bodenständiger bleiben sie." Eine Haltung, die auch Morrone verinnerlicht hat. Neben Schauspielerei und Modeljobs arbeitet er weiterhin an seiner Musik – und legt großen Wert darauf, sich selbst treu zu bleiben.

Getty Images Michele Morrone bei der "365 Days"-Filmpremiere in New York im August 2022

Getty Images Michele Morrone im Oktober 2024

Instagram / iammichelemorroneofficial Michele Morrone, italienischer Schauspieler

