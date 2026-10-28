Herzogin Meghan reist für neuen TV-Job wohl nach Australien

Ein neuer Job stellt Herzogin Meghan (45) vor große räumliche Herausforderungen, denn dafür soll sie mehrere Wochen nach Australien reisen. Wie Paramount Australia am Dienstag bekannt gab, soll die Schauspielerin 2027 gemeinsam mit der australischen Köchin und Moderatorin Poh Ling Yeow durch "Junior MasterChef Australia" führen. Laut News.com.au werden die Dreharbeiten voraussichtlich Anfang bis Mitte des kommenden Jahres in Melbourne stattfinden. Der längere Aufenthalt würde Meghan zumindest zeitweise von der neuen Heimat ihrer Familie in Großbritannien wegführen. Das würde allerdings nur gelten, wenn Prinz Harry (42) mit den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sie nicht begleiten würde. Ob die Herzogin tatsächlich für den gesamten geplanten Produktionszeitraum vor Ort sein wird, ist bislang ebenso wenig näher erläutert worden wie die konkrete Aufteilung ihrer Aufgaben in der Sendung. Auch eine gemeinsame Australienreise der vier Familienmitglieder wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Für Meghan wäre es nicht der erste Job in Australien, der mit dem Kochen verbunden ist. Bereits im April trat sie als Gastjurorin in der 18. Staffel von "MasterChef Australia" auf. Damals sollten die Kandidaten aus einer vorgegebenen Grundzutat ein Gericht zubereiten, das einer Herzogin würdig ist. In einem Statement, das von Paramount Australia verbreitet wurde, schwärmte Meghan: "Ich hatte im vergangenen April eine unglaubliche Zeit mit dem gesamten Team von 'MasterChef'. Als sie mich also fragten, ob ich zurückkommen und mit dieser jungen Gruppe von Talenten arbeiten wolle, fiel mir die Zusage leicht." Auch ihre Kinder erwähnte sie: "Ich liebe es, mit meinen eigenen Kindern zu kochen. Deshalb wird es großen Spaß machen, zu sehen, was diese jungen Stars in der Küche kreieren." Journalistin Lauren Tomasi vermutete in der Frühstückssendung "Today", dass Meghans Familie mitreisen könnte: "Ich würde vielleicht auf Ja tippen. Sie sind zu einer ziemlich reiselustigen Familie geworden." Ein Insider erklärte News.com.au ebenfalls, ein Besuch sei möglich, entschieden sei jedoch noch nichts.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind im August 2026 wieder nach England gezogen. Damit kehrte die Familie sechs Jahre nach dem Rückzug der beiden als arbeitende Royals und ihrem Umzug nach Montecito in Kalifornien nach Großbritannien zurück. Dass Kochen für Meghan auch im Familienalltag eine Rolle spielt, zeigte sie zuletzt in einem Clip mit ihrer Tochter Lilibet: Die beiden bereiteten darin Marmelade zu. Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan vor allem durch ihre Rolle als Rachel Zane in der Serie Suits bekannt geworden. Nach über 100 Folgen stieg sie aus der Produktion aus, um sich nach ihrer Verlobung auf ihre royale Arbeit zu konzentrieren. Die geplante Mitwirkung bei "Junior MasterChef Australia" wäre ihr erster bestätigter TV-Job seit der Rückkehr nach Großbritannien. Zuletzt hatte eine Quelle gegenüber The Telegraph berichtet, Meghan lese zahlreiche Drehbücher und wolle die Arbeit an ihrer Lifestylemarke und auch ihre Schauspielkarriere wieder aufnehmen.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex