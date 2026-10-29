Vorwürfe: Polizei prüft digitale Geräte von Meghans Vater

Gegen Thomas Markle Sr. (82), den Vater von Herzogin Meghan (45), läuft auf den Philippinen offenbar eine polizeiliche Untersuchung. Wie die BBC am Donnerstag berichtete, steht der Verdacht im Raum, dass der 82-Jährige kinderpornografisches Material besessen haben soll. Den Angaben zufolge geht das Verfahren auf eine Meldung seines Sohnes Thomas Markle Jr. (60) bei den Behörden zurück. Bislang handelt es sich ausschließlich um unbewiesene Anschuldigungen. Ob Thomas tatsächlich strafbares Material besessen hat oder ob sich entsprechende Dateien auf den sichergestellten Geräten befinden, steht nicht fest. Für Meghans Vater gilt uneingeschränkt die Unschuldsvermutung. Eine abschließende Bewertung ist daher erst möglich, wenn die zuständigen Ermittler die Datenträger ausgewertet und ihre Ergebnisse offiziell mitgeteilt haben. Wie lange die Prüfung der Geräte dauern wird und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist, ist bisher nicht bekannt.

Laut BBC erhielten die Ermittler in Cebu einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, der ihnen die Auswertung der beschlagnahmten Geräte ermöglicht. Thomas Jr. soll sich an die Behörden gewandt haben, nachdem er im Zuhause seines Vaters nach eigenen Angaben entsprechende Aufnahmen entdeckt habe. Gegenüber der BBC beschrieb er die mutmaßliche Menge als "Hunderte, wenn nicht Tausende" Aufnahmen mit kinderpornografischem Inhalt. Ob sich auf den sichergestellten Geräten tatsächlich solches Material befindet, muss die polizeiliche Untersuchung jedoch erst klären. Zum Zeitpunkt des Berichts lagen keine weiteren öffentlich bekannten Ermittlungsergebnisse vor. Auch zu möglichen weiteren Schritten der Behörden gab es keine Informationen. Die Meldung seines Sohnes und der Durchsuchungsbeschluss belegen für sich genommen keinen strafbaren Besitz.

Thomas Sr. ist sowohl der Vater von Herzogin Meghan als auch von Thomas Jr. Damit stammt der Hinweis, der die Ermittlungen ausgelöst haben soll, aus dem engsten Familienkreis. Der 60-jährige Thomas Jr. ist Meghans älterer Halbbruder und selbst zweifacher Vater. In der Vergangenheit hatte sich der Familienzweig der Markles immer wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Meghan ist seit 2018 mit Prinz Harry (42) verheiratet. Das Paar hat ebenfalls zwei Kinder. Es blieb offen, ob Thomas Sr. oder ein rechtlicher Vertreter die Anschuldigungen bereits öffentlich kommentiert hat. Der Ausgang des Verfahrens bleibt bis auf Weiteres offen und es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"