Meghans Nichte stärkt ihr im Familienstreit den Rücken

Herzogin Meghans (45) Nichte Noelle Rasmussen stärkt ihr im Familienstreit den Rücken. Fünf Tage nach Bekanntwerden der schweren Anschuldigungen gegen ihren Großvater Thomas Markle Sr. (82) bezog Noelle deutlich Stellung. Gegenüber The Telegraph betonte sie: "Ich unterstütze ihre Entscheidung, ihre Kinder davon abzuhalten, ihn zu sehen." Zudem betonte Noelle, sie stehe "zu 100 Prozent" hinter Meghans Entschluss, Thomas weiterhin keinen Kontakt zu Archie und Lilibet zu ermöglichen.

Noelles klare Haltung ist auch deshalb überraschend, da sie nach eigenen Angaben schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Tante Meghan hat. In dieser sehr persönlichen Frage stellt sie sich dennoch eindeutig auf die Seite der Herzogin und verteidigt deren Umgang mit der angespannten Familiensituation.

Hintergrund sind schwere, bislang jedoch nicht bewiesene Vorwürfe von Thomas Markle Jr. (60). Meghans Halbbruder hatte kürzlich behauptet, sein Vater habe Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern besessen. Die Behörden auf den Philippinen prüfen die Anschuldigungen derzeit. Eine Anklage gegen Thomas wurde bisher nicht erhoben, auch eine Schuld ist nicht festgestellt. Er selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe. Gegenüber Daily Mail erklärte er: "Ich könnte niemals getan haben, was mir vorgeworfen wird. Es ist das Schlimmste, dessen man jemanden beschuldigen kann. Das ist Schwachsinn. Es ist einfach ein Haufen Lügen. Es ist krank."

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne