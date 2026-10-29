Kurz nach ihrem Ehemann: Schauspielerin Elke Sommer ist tot

Die deutsche Filmwelt trauert um eine ihrer schillerndsten Persönlichkeiten: Elke Sommer ist am 28. Oktober 2026 im Alter von 85 Jahren gestorben. Wie Bild berichtet, schlief die Schauspielerin gegen 22 Uhr in ihrem Zuhause im Nobelviertel Bel Air in Los Angeles ein. Aus ihrem engsten Freundeskreis heißt es, die gebürtige Berlinerin sei einer Herzinsuffizienz erlegen. Zuvor war sie über einen längeren Zeitraum bettlägerig gewesen. Ihr langjähriger Freund, der Fotograf Erwin Schneider, erfuhr die traurige Nachricht von Elkes Stiefsohn Sebastian Walther sowie von ihrer besten Freundin. "Elke ist friedlich gegen 22 Uhr eingeschlafen. Jetzt kann sie bald endlich wieder bei ihrem geliebten Ehemann sein", erklärte er gegenüber dem Blatt. Besonders tragisch: Ihr Ehemann Wolf Walther war erst rund drei Monate zuvor, am 22. Juli 2026, im Alter von 77 Jahren gestorben.

Geboren wurde der Weltstar am 5. November 1940 als Elke Schletz in Berlin. Eigentlich wollte sie Dolmetscherin werden – ihr Sprachtalent blieb ihr zeit ihres Lebens erhalten, immerhin beherrschte sie sechs Sprachen. Den Weg vor die Kamera ebnete ihr 1958 ein Urlaub in Italien: Nachdem sie dort zur "Miss Viareggio" gekürt worden war, wurde Regisseur Vittorio De Sica auf die junge Blondine aufmerksam und holte sie nach Rom. Anfang der Sechzigerjahre folgte der Sprung nach Hollywood. An der Seite von Paul Newman (†83) und Edward G. Robinson spielte sie in "Der Preis" und wurde dafür 1964 mit einem Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Zu ihren bekanntesten Werken gehört außerdem die Komödie "Ein Schuss im Dunkeln" mit Peter Sellers. Im Laufe ihrer langen Karriere stand Elke für rund 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Darüber hinaus machte sie sich als Sängerin, Theaterdarstellerin und Malerin einen Namen.

Privat war Elke mit Hotelmanager Wolf verheiratet. Seit 1989 waren die beiden ein Paar, im August 1993 gaben sie sich das Jawort. Für beide war es die zweite Ehe, gemeinsame Kinder hatten sie nicht. Wolf starb nach langer Krebserkrankung in Los Angeles im Kreis seiner Familie – neben seiner Frau waren auch sein Sohn Sebastian, seine Tochter Caroline und seine beiden Enkelinnen in seinen letzten Stunden bei ihm. Nach diesem Verlust verschlechterte sich der Zustand der Schauspielerin laut Erwin zusehends. Über ihre Trauer hatte sie gegenüber der Bild gesagt: "Mein Herz ist gebrochen." Sebastian hatte seinem Vater am Totenbett versprochen, sich um Elke zu kümmern, und blieb bis zuletzt an ihrer Seite. Ihrem letzten Willen entsprechend soll die Künstlerin im Familiengrab im bayerischen Marloffstein beigesetzt werden. Dort ruhen bereits ihre Eltern, außerdem hatte sie dort 1993 Wolf geheiratet. Sebastian möchte dafür sorgen, dass die Urnen der Eheleute gemeinsam ihre letzte Ruhe finden.

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Imago Schauspielerin Elke Sommer bei der Verleihung der Goldene Sonne Awards 2021 im Wunderland in Kalkar

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Getty Images Elke Sommer und ihr Mann bei der IFA-Eröffnungsgala im Palais am Funkturm, Berlin, 2. September 2010

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Getty Images Elke Sommer und Senta Berger am London Airport vor den Dreharbeiten zu "The Victors", 17. Dezember 1962