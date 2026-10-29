Nach Shitstorm: Amira Aly hat "Mitleid" mit ihren Hatern

Amira Aly (34) hat einen klaren Umgang mit Hasskommentaren gefunden. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Amira + 1" erzählt die Moderatorin im Gespräch mit ihrer Gästin, dass sie sich längst nicht mehr auf jede Auseinandersetzung einlässt. Auch den Drang, fremde Kritiker von ihrem guten Charakter überzeugen zu wollen, habe sie abgelegt. Wer auf ihrem Social-Media-Profil wiederholt negativ auffällt, wird heute ohne langes Zögern blockiert: "Das ist meine Seite, kann ich selbst entscheiden. (...) Da überlege ich keine zwei Sekunden", stellte sie klar. Mit mangelnder Kritikfähigkeit habe das nichts zu tun – für sie sei es schlicht eine Grenze auf dem eigenen Profil. Inzwischen blickt sie sogar erstaunlich verständnisvoll auf manche Verfasser der verletzenden Nachrichten. Da sie deren Verhalten mit persönlicher Unzufriedenheit in Verbindung bringt, habe sie "heute schon fast Mitleid mit den Personen, die da schreiben".

Zu dieser Haltung kam Amira auch durch eine selbstkritische Erkenntnis. In einer Zeit, in der sie mit ihrem Körper und ihrer beruflichen Lage unzufrieden war, suchte sie nach eigener Aussage bewusst nach Makeln bei anderen Frauen. Selbst "offensichtlich tolle Frauen" habe sie in Gedanken abgewertet, um sich selbst besser zu fühlen. Diese Einsicht sei für sie ein Weckruf gewesen. Damals sei sie praktisch über Nacht bekannt geworden und habe unbedingt gemocht werden wollen. Nach anfänglich positiven Reaktionen seien immer mehr kritische Stimmen dazugekommen, auf die sie antwortete und sich rechtfertigte: "Ich wollte diesen Menschen überzeugen, dass ich ein guter Mensch bin." Heute wundert sie vor allem der Aufwand mancher Hater, die Kommentare in Aufsatzlänge verfassen. "Man stumpft auch ab", räumte sie zudem ein.

Auch in ihrem Privatleben setzt Amira auf klare Grenzen. Ihre Beziehung mit Christian Düren (36) findet größtenteils abseits der Öffentlichkeit statt. Die beiden sind seit rund drei Jahren ein Paar und genießen ihr gemeinsames Leben zu Hause in Köln, anstatt ihren Alltag regelmäßig in den sozialen Medien zu zeigen. Obwohl sowohl Amira als auch Christian beruflich vor der Kamera stehen, präsentieren sie sich nur selten zusammen bei öffentlichen Terminen. Christian ist auf Instagram kaum aktiv und stellt die Partnerschaft nicht zur Schau.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, hochschwanger

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