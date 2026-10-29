Abführmittel im Essen: Laura Peuker packt über ihren Ex aus

In der Villa von The Power wird es plötzlich sehr ernst: Laura Peuker (26) spricht dort mit ihrem Mitkandidaten Joey Heindle (33) über eine frühere Beziehung – und macht dabei eine erschütternde Enthüllung. Einer von Lauras Ex-Freunden soll ihr heimlich und mehrfach Abführmittel ins Essen gemischt haben. Der Mann sei ein echter Fitnessfan gewesen – und habe offenbar klare Vorstellungen davon gehabt, wie seine Freundin auszusehen hatte. "Ich sollte halt immer schlank und sportlich bleiben", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit im Interview den mutmaßlichen Grund für die perfiden Aktionen. Wie sich das im Alltag angefühlt hat, macht sie mit einem Beispiel deutlich: "Wenn er mir morgens ein Nutellabrot geschmiert hat, dann saß ich manchmal danach auf oder über dem Klo."

Joey bringt das Thema ins Rollen, indem er Laura ganz unverblümt nach ihrem Beziehungsstatus und ihren Erfahrungen mit Männern fragt. Drei Beziehungen habe sie bislang geführt, zwei davon seien extrem belastend gewesen, berichtet die Influencerin. Denn neben dem Abführmittel-Drama gab es noch einen weiteren Ex: Dieser soll sie während ihrer dreijährigen Beziehung mit 13 Frauen betrogen haben. Das habe er sogar im Fernsehen zugegeben und ihr anschließend nahegelegt, sie solle doch froh sein, dass es nur 13 gewesen seien. Kein Wunder also, dass Laura inzwischen eine Pause von der Männerwelt eingelegt hat: Seit zwei Jahren ist sie nach eigenen Angaben Single, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hatte sie seit sieben Monaten keinen Kontakt mehr zu einem Mann. "Das funktioniert seelisch für mich nicht", stellt sie klar. Die Hoffnung hat sie trotzdem nicht begraben: "Aber irgendwann kommt der Richtige, ich suche da ja gar nicht danach. Also das kommt ja auch einfach."

Um welchen Ex-Freund es sich bei den Betrugsvorwürfen handelt, ist für Realityfans kein allzu großes Rätsel: Alles deutet auf Jonny Jaspers (33) hin. Mit ihm war Laura in der Show Prominent getrennt zu sehen – einem Format, in dem Expaare erneut aufeinandertreffen. Nach der Ausstrahlung der Sendung hätten sich zahlreiche Frauen bei ihr gemeldet, wie sie im Podcast "Truth or Trash" verriet. Von 13 Frauen habe sie nach eigener Aussage sogar Belege wie Chatverläufe erhalten. Um wen es sich bei dem Ex-Partner mit dem Abführmittel-Drama handelt, verriet Laura nicht. Angesichts dieser Erfahrungen fällt Lauras persönliche Bilanz entsprechend nüchtern aus. "Bei den Männern habe ich halt kein gutes Händchen, das ist einfach so", resümiert sie im Interview bei "The Power". Eine Erkenntnis, mit der sie offenbar inzwischen recht gelassen umgeht.

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Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Kandidatin

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Instagram / laura__pkr Laura Peuker, Reality-TV-Bekanntheit

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