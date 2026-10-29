Prinz William wurde mit Musiklegende Prince verwechselt

Prinz William (44) hat nun mit einer kuriosen Anekdote für lautes Gelächter gesorgt. Bei einem überraschenden Auftritt in einer Sonderausgabe der "The Graham Norton Show" erzählte der Prinz von Wales laut Mirror von einem Termin in Somerset, bei dem ihn ein Besucher offenbar mit der verstorbenen Musiklegende Prince (†57) verwechselte. Der Mann habe ihn von seinem Sitzplatz aus gefragt, wann er denn endlich singen werde. Als William irritiert nachhakte, wollte sein Gegenüber wissen, wann genau die Performance beginne. "Wie sich herausstellte, wollte er, dass ich 'Purple Rain' singe – aber ich kenne den Text nicht", erinnerte sich William. Schließlich löste eine Frau neben dem Mann das Missverständnis auf und stellte klar: "Nein, nein, er ist nicht dieser Prince."

Die Verwechslung löste im Studio großes Gelächter aus. Auch Gastgeber Graham Norton und die weiteren Gäste Cate Blanchett (57), Robert Irwin (22) und Hannah Waddingham (52) konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Nach der amüsanten Geschichte lenkte der Prinz das Gespräch dann jedoch auf ein Thema, das ihm besonders am Herzen liegt: den Klimawandel und den Earthshot Prize, dem die Sonderausgabe gewidmet war. William wird die anstehende Preisverleihung in Mumbai leiten, Bollywood-Größen treffen und die Vergabe von insgesamt fünf Millionen Pfund an Projekte unterstützen, die innovative Lösungen für Umweltprobleme entwickeln. Im Gespräch erklärte er laut Express, dass er mit dem Preis bewusst ein positives Zeichen setzen wolle. Statt sich auf negative Zukunftsszenarien zu konzentrieren, solle die Initiative "Begeisterung" wecken.

Bei seinem überraschenden TV-Auftritt sprach William außerdem über seine früheren Berufswünsche. Als Kind wollte er Polizist werden, später träumte er sogar von einer musikalischen Karriere. "Dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ werden wollte, was nicht besonders gut lief", verriet der 44-Jährige in der Sendung. "Ich dachte mir einen Namen aus: Ich hieß DJ Xara mit einem X – der war nicht gut." Dass William Jahre später tatsächlich einmal für einen Musikstar gehalten werden würde, hätte William damals wohl kaum geahnt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz William und Prince

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Getty Images Bei einem Besuch in Princetown spricht Prinz William über den neuen Princetown Community Fund

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Getty Images Prinz William während eines Besuchs in Hastings