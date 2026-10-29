Sie sieht Ex-Bachelor Martin Braun als nächste Bachelorette

Bill Kaulitz (37) hatte vor einiger Zeit eine klare Vorstellung davon, wer die nächste Bachelorette werden sollte – und brachte Lena aus der Staffel von Martin Braun ins Spiel. Der Ex-Bachelor hat von diesem Vorschlag erfahren und spricht mit Promiflash darüber: "Ich habe Gerüchte gehört, dass Lena aus meiner Staffel von Bill Kaulitz vorgeschlagen wurde, dass sie die Bachelorette machen soll. Ja, ob ich sie da sehe, weiß ich nicht. Sie würde das bestimmt gut machen. Aber das sind Fragen, über die mache ich mir nicht aktiv Gedanken."

Und wie sieht es bei ihm selbst aus? Auf die Frage, ob er nach Die Bachelors noch mal als alleiniger Rosenkavalier die Entscheidungen treffen würde, antwortet Martin im Gespräch mit Promiflash: "Ich sage dir, wie es ist: Das war eine Supererfahrung. Das war auch mein allererstes Format und es war toll. Ich habe die Reise meines Lebens gehabt. Jetzt das zweite Format mit Love Island VIP war für mich wesentlich entspannter und angenehmer, weil der Fokus nicht nur auf einem selbst liegt, weil man nicht jeden Tag Datingfragen hat. Man hat nicht nur Action und Vollgas, sondern kann auch ein bisschen zwischendurch durchatmen. Es gibt auch andere Gesprächsthemen. Das war für mich wesentlich angenehmer als diese fast acht Wochen Vollgas bei 'Die Bachelors'."

Bill hatte Lena kennengelernt, nachdem sie 2025 als Kandidatin bei "Die Bachelors" zu sehen gewesen war. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" brachte er sie daraufhin als neue Bachelorette ins Gespräch: "RTL, lausche auf! Die Lena soll die neue Bachelorette werden." Auch für sich selbst konnte sich der Tokio-Hotel-Sänger das Datingformat damals durchaus vorstellen – praktisch sei eine Teilnahme aber nicht umsetzbar. Ihm fehle schlicht die Zeit dafür, erklärte er in dem Podcast. Bislang steht noch nicht fest, wer in der kommenden Staffel als Rosenkavalierin auf die Suche nach der großen Liebe geht.

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Imago Martin Braun, "Love Island VIP"-Premiere

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RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz