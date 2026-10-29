Woody Cooks Eltern sorgen für peinliche Dating-Momente

Ein romantisches Treffen kann für Woody Cook schnell zur Zerreißprobe werden – und schuld daran sind seine Eltern. Der Sohn von Radiomoderatorin Zoe Ball und DJ Fatboy Slim (63) alias Norman Cook wird dann ausgerechnet durch das Fernseh- oder Radioprogramm an die Bekanntheit seiner Eltern erinnert. Während eines Treffens kann plötzlich Zoe auf dem Bildschirm erscheinen oder ein Song seines Vaters laufen. Gegenüber dem Mirror verrät der Musiker, wie sonderbar sich diese unvermittelte Präsenz vor seiner Begleitung anfühlt. Für einen Moment scheint es, als würde sich alles um seine berühmte Familie drehen. Für den Nachwuchsmusiker fühlt sich das inzwischen fast surreal an. "Man fühlt sich ein bisschen wie in 'Die Truman Show'. Aber ich schätze, ich kenne es nicht anders", erklärte er gegenüber dem Blatt. Peinliche Momente beim Date gehören für ihn damit schlicht zum Alltag – genauso wie die Tatsache, dass sein Nachname in Großbritannien bei vielen Menschen sofort eine Reaktion auslöst.

Dass seine Familie eine außergewöhnliche Stellung hat, war Woody allerdings lange überhaupt nicht klar. Bis zum Alter von ungefähr 15 Jahren habe er kaum begriffen, wie bekannt seine Eltern tatsächlich sind und welchen kulturellen Einfluss beide haben. Bis dahin seien Zoe und Norman für ihn einfach Mama und Papa gewesen – und zwar durchaus auch mal nervige. Auch heute erlebt er das Familienleben abseits der Öffentlichkeit offenbar als bodenständig. "Wir sind irgendwie wie jede normale Familie, außer dass es gelegentlich heißt: 'Oh, da ist Mama im Fernsehen' oder 'Da ist Papa im Radio', wenn ich versuche, auf ein Date zu gehen!", erklärt er im Gespräch mit dem Mirror. Von seinen Eltern schwärmt der 25-Jährige dabei in den höchsten Tönen: Sie seien liebevoll, freundlich, fröhlich und trotz ihres Erfolgs bodenständig geblieben.

Zoe und Norman waren Ende der 1990er-Jahre ein Paar geworden. Normans Manager soll den Musiker damals noch vor den Schwierigkeiten einer Beziehung mit der bekannten Radiomoderatorin gewarnt haben. 1999 gaben sich die beiden dennoch das Jawort. Woody stammt aus dieser Ehe und wuchs zwischen zwei Welten auf: der Radio- und Fernsehwelt seiner Mutter und den DJ-Auftritten seines Vaters, unter anderem auf Ibiza. Auch sein Großvater Johnny Ball ist als TV-Moderator bekannt. Inzwischen baut sich Woody selbst eine Musikkarriere auf. Zusammen mit dem Garage-Pionier Zed Bias veröffentlichte er seine erste Single "Afters". Zoe und Norman stehen ihm dabei mit Ratschlägen zur Seite. Zunächst möchte der Nachwuchsmusiker allerdings ein eigenes Profil entwickeln. Eine gemeinsame Musikproduktion mit seinem Vater schließt er für die Zukunft trotzdem nicht aus.

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Imago Woody Cook legt beim Mucky Weekender Festival im britischen Woodmancott auf

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Getty Images Woody Cook, Zoe Ball und Norman Cook besuchen die britische Gala-Vorführung von "Man Up" in London

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Getty Images Zoe Ball und Norman Cook alias Fatboy Slim