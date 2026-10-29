Sydney Sweeney sorgt mit Kinderfilmdessous für Empörung

Sydney Sweeney (29) hat mit einem rund 30-sekündigen Werbeclip für ihre Dessouslinie Syrn wieder einmal eine heftige Reaktion ausgelöst. Letzte Woche teilte die Schauspielerin das Video auf Instagram, um ihre Follower rechtzeitig auf die Halloween- und Weihnachtssaison einzustimmen. Das Konzept dahinter: Sie verkörpert darin bekannte Figuren aus beliebten Kinder- und Familienfilmen. In einer Szene, die an Kevin – Allein zu Haus angelehnt ist, sitzt sie im Pyjama da und löffelt Eis – als erwachsene Version jener Kinderfigur, die einst von Macaulay Culkin (46) gespielt wurde. Deutlich freizügiger fällt dann ihre Auslegung von Cindy Lou aus "Der Grinch" aus: Hier präsentiert sich die Darstellerin in knappen Shorts und einem tief ausgeschnittenen Oberteil. Genau daran stören sich jedoch einige im Netz. Etliche Instagram-Nutzer unterstellen ihr, Charaktere aus Kinderfilmen für eine Dessouswerbung zu sexualisieren.

Der größte Kritikpunkt: Sowohl Kevin als auch Cindy Lou sind in den jeweiligen Weihnachtsfilmen sehr junge Kinder. Die beiden Darsteller waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten jünger als zehn Jahre. Entsprechend direkt fallen einige Reaktionen unter dem Video aus. "Cindy Lou ist ein Kind, also bitte", schrieb ein Nutzer auf Instagram, ein anderer kommentierte schlicht: "Hey, das sind Kinder." Und auch dieser Kommentar fasste den Unmut über die Werbung zusammen: "Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Kinderfilme zu sexualisieren." Es gibt jedoch auch viel Zuspruch für den Euphoria-Star. Einige Fans zeigten sich schlichtweg "besessen" von den weihnachtlich inspirierten Teilen.

Schon vor Kurzem hat eine Werbekampagne der Schauspielerin für Diskussionen gesorgt. Im September 2026 trat sie für die Wettplattform Novig nackt vor die Kamera – und erntete dafür Gegenwind aus der Sportwelt. Die australische Olympiasiegerin Ariarne Titmus äußerte sich im Podcast "Something To Talk About" schonungslos: "Ich empfand das als einen Schlag ins Gesicht für jede Frau, die Sport ernst nimmt." Zurückgerudert ist Sydney daraufhin allerdings nicht. Die damalige Debatte hatte sich auch auf Sydneys Instagram-Zahlen ausgewirkt. Wie Variety berichtete, hatte die Schauspielerin nach Veröffentlichung der Novig-Kampagne zunächst rund 50.000 neue Follower gewonnen. Anschließend hatte sich der Trend jedoch gedreht: Etwa 200.000 Menschen sollen ihr innerhalb weniger Tage entfolgt sein.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Imago Sydney Sweeney in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria", Staffel 3

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Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin