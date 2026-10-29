"Ratlos": Daniel Brühl sorgt sich um Zukunft seiner Kinder

Daniel Brühl (48) macht sich Gedanken über die Zukunft seiner drei Kinder. Der Schauspieler blickt mit gemischten Gefühlen auf die politische Entwicklung in Europa, wie er nun gegenüber Bunte erklärt. Zusammen mit seiner Frau Felicitas und den drei Kindern im Alter von zehn, sechs und zwei Jahren pendelt er zwischen Berlin und Barcelona. Weitere Familienmitglieder leben in Frankreich. Trotz aller Bedenken möchte er an diesem Leben zwischen verschiedenen europäischen Ländern festhalten. Die aktuelle Lage belastet ihn jedoch spürbar: "Man ist mitunter heutzutage schon ein bisschen sprachlos, ratlos, manchmal verzweifelt, manchmal wütend und man resigniert auch."

Sich selbst bezeichnet der Wahlberliner als Europäer. Rückblickend empfindet er die Zeit, in die er hineingeboren wurde, als glückliche Phase. Die Gegenwart nimmt er dagegen als tiefen Einschnitt wahr. "Das ist jetzt eine Zäsur, das ist ein dunkles Kapitel. Da müssen wir durch, aber ich will den Glauben an die Demokratie und unser Europa nicht aufgeben", betont er gegenüber Bunte. Besonders auf die nächste Generation setzt er dabei: "Ich habe Kinder, die es hoffentlich wieder besser erwischt." Auch durch seine schauspielerische Arbeit will er zum Umdenken anregen. Seiner Ansicht nach können Filme und Erzählungen Menschen dazu bewegen, ihre bisherigen Überzeugungen zu hinterfragen – ganz gleich, welche Einstellung sie zuvor vertreten haben. Nach dem Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" hätten sich junge Männer bei ihm gemeldet, die nach eigenen Angaben durch den Streifen ins Grübeln gekommen seien. Solche Rückmeldungen seien für ihn besonders wertvoll.

Sein Familienleben hält Daniel ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Kinder zeigt er nur in absoluten Ausnahmefällen. Eine solche Ausnahme machte er an seinem 47. Geburtstag im Juni 2025: Auf Instagram teilte er damals erstmals ein gemeinsames Foto mit allen drei Kindern. Die Aufnahme zeigte die Familie von hinten an einem festlich gedeckten Esstisch, über dem eine "Happy Birthday"-Girlande hing. Der Schauspieler trug dabei eine pinke Geburtstagskrone. Andere private Details hält er weiterhin aus der Öffentlichkeit heraus – etwa die Namen seiner jüngeren Kinder.

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Getty Images Daniel Brühl in Cannes, 2024

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Getty Images Felicitas Rombold und Daniel Bruehl bei bei der 76. Berlinale, 2026

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Instagram / thedanielbruhl Daniel Brühl und seine drei Kinder im Juni 2025