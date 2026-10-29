30 Jahre "Romeo + Julia": Leo DiCaprios Kultfilm ist zurück

Dreißig Jahre nach seinem Kinostart feiert Baz Luhrmanns (64) Kultfilm "Romeo + Julia" aus dem Jahr 1996 ein spektakuläres Comeback – und zwar auf der Bühne. Wie aus einer Mitteilung von GEA Live, Disney Concerts und Baz Luhrmann hervorgeht, läuft unter dem Titel "William Shakespeare's Romeo + Juliet Film in Concert" der komplette Streifen mit Leonardo DiCaprio (51) als Romeo und Claire Danes (47) als Julia auf der großen Leinwand. Handlung und Originaldialoge bleiben dabei unverändert. Parallel dazu spielt ein Liveensemble aus Rockmusikern und einem Orchester die Filmmusik synchron zum Geschehen – ergänzt durch Sängerinnen und Sänger, elektronische Klänge und einen DJ. Die Weltpremiere stieg bereits am 29. September im ausverkauften Sydney Opera House. Im November 2026 startet die Welttournee nun in Großbritannien. Danach soll das außergewöhnliche Filmkonzert in weiteren europäischen Ländern und in Nordamerika Station machen. Im Mai 2027 kehrt die Produktion schließlich für mehrere Shows nach Australien zurück.

Für das Finale in Australien sind vier Termine angesetzt: Am 25. Mai 2027 macht die Show im Riverside Theatre in Perth Halt, am 27. Mai in der Great Hall des Brisbane Convention & Exhibition Centre, am 28. Mai im Palais Theatre in Melbourne und zum Abschluss am 29. Mai im Darling Harbour Theatre in Sydney. In der Mitteilung zur Tour kommt der Regisseur selbst zu Wort: "Eine der größten Überraschungen der vergangenen drei Jahrzehnte war es, zu beobachten, wie 'Romeo + Julia' immer wieder ein neues Publikum findet. Darin liegt die anhaltende Magie von Shakespeare und dem Kino." Das Konzert feiere beides und lade Zuschauer weltweit dazu ein, "die Emotionen, die Musik und die Theatralik des Films auf eine völlig neue Weise zu erleben". Der Kinofilm startete am 1. November 1996 auf Platz eins der US-Charts. Zum Soundtrack aus der MTV-Ära gehören unter anderem "Kissing You" von Des'ree, "Lovefool" von The Cardigans, "Talk Show Host" von Radiohead, "#1 Crush" von Garbage und "Everybody's Free (To Feel Good)" von Quindon Tarver.

Für die beiden Hauptdarsteller des Films, Leonardo und Claire, ist das Werk auch persönlich eng mit ihrer Jugend verknüpft. Während der Dreharbeiten war Claire gerade einmal 16 Jahre alt, Leonardo 21. An einen ernsten Moment am Set erinnerte sich die Schauspielerin noch Jahrzehnte später: Sie habe damals mit einer Requisitenschusswaffe herumgespielt und sich die Waffe an den Kopf gehalten. Ihr älterer Kollege sei daraufhin sofort eingeschritten und habe ihr unmissverständlich klargemacht, wie gefährlich ein solcher Umgang sei. Die Begegnung blieb Claire nachhaltig im Gedächtnis. Rückblickend bezeichnete sie Leonardos Eingreifen als eine wichtige Lektion, die sie aus der gemeinsamen Arbeit an dem modernen Shakespearefilm mitgenommen habe. Drei Jahrzehnte nach dem Kinostart stehen nun erneut die damaligen Bilder, die Musik und das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller im Mittelpunkt.

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United Archives GmbH Claire Danes und Leonardo DiCaprio in "Romeo + Juliet"

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