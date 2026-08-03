Krebs: Schauspielerin Elke Sommer trauert um ihren Mann

Große Trauer bei Elke Sommer: Die Schauspielerin muss sich von ihrem Ehemann Wolf Walther verabschieden. Wie die 85-Jährige in einem gemeinsamen Statement mit Wolfs Sohn Sebastian gegenüber Bild bestätigte, starb der Hotelmanager bereits am 22. Juli in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung. In seinen letzten Stunden war Wolf nicht allein: Neben Elke waren auch sein Sohn Sebastian, seine Tochter Caroline sowie seine beiden Enkelinnen bei ihm, als er im Kreis seiner Familie friedlich einschlief. Für die Filmlegende ist der Verlust ein schwerer Schlag, nachdem die beiden mehr als 30 Jahre lang verheiratet waren.

Weitere Details zu Wolfs letztem Lebensabschnitt machen deutlich, wie schwer die vergangenen Monate für die Familie gewesen sein müssen. Laut Sebastian konnte sein Vater zuletzt nicht mehr aufstehen: "Papa war bettlägerig geworden, konnte nicht mehr aufstehen. Dass er loslassen konnte, war letztlich eine Erlösung für ihn." Etwa zweieinhalb Monate vor Wolfs Tod soll Sebastian seinen Vater und Elke in den USA besucht haben und dann geblieben sein, weil beide Hilfe brauchten. Auch Elke äußerte sich zu ihrem Schmerz und sagte zu Bild: "Mein Herz ist gebrochen."

Elke Sommer wurde schon in den 1960er-Jahren in Hollywood bekannt und zählt bis heute zu den wenigen deutschen Stars, die dort langfristig Erfolg hatten. Für ihre Rolle in "Der Preis" an der Seite von Paul Newman (†83) erhielt sie damals sogar einen Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin. Privat war Wolf ihre große Liebe: Seit 1989 waren die beiden ein Paar, 1993 heirateten sie. In einem früheren Interview mit Welt hatte die Schauspielerin ihren Mann liebevoll "Papa Bär" genannt und erzählt, wie eng ihre Verbindung war. Der Kosename ging demnach auf eine Karte mit einem großen Eisbären und einem kleinen Bärenbaby zurück, die Wolf ihr einst aus New York geschickt hatte.

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Getty Images Elke Sommer und ihr Mann bei der IFA-Eröffnungsgala im Palais am Funkturm, Berlin, 2. September 2010

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Getty Images Elke Sommer in Großbritannien, 28. Februar 1974

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Getty Images Elke Sommer und Wolf Walther bei einem Empfang zu Ehren von Blake Edwards vor den 76. Academy Awards, Hollywood, 2004