Prinz William wollte einst als "DJ Xara" die Clubs erobern

Prinz William (44) hat mit einem überraschenden Fernsehauftritt für Gesprächsstoff gesorgt. Am Freitag war der Prinz von Wales in einer Spezialausgabe der "The Graham Norton Show" zu sehen, die ganz im Zeichen des Earthshot-Preises stand. Neben ihm nahmen dort auch Cate Blanchett (57), Robert Irwin (22) und Hannah Waddingham (52) auf dem Sofa Platz. Im Gespräch plauderte der Royal über seine Berufswünsche aus Kindertagen – und die hatten mit einem Leben im Palast wenig zu tun. Besonders eine Phase sorgte für Lacher: William wollte einst hinter dem DJ-Pult stehen und legte sich sogar schon einen Künstlernamen zu. "Und dann hatte ich eine Phase, in der ich DJ werden wollte, was nicht besonders gut lief, und ich dachte mir einen Namen aus: Ich hieß DJ Xara mit einem X – der war nicht gut", scherzte der 44-Jährige in der Sendung und nahm seinen einstigen Namen damit selbstironisch aufs Korn.

Bevor die Plattenteller lockten, sah William seine Zukunft übrigens in Uniform. "Als ich jünger war, wollte ich tatsächlich Polizist werden. Ich dachte, ich wäre ein guter Polizist", verriet er in der Sendung. Dass aus der musikalischen Laufbahn nichts wurde, machte William mit einer kuriosen Anekdote deutlich. Bei einem Besuch in lokalen Gemeinden in Somerset habe ihn ein Mann gefragt, wann er denn endlich singen werde. Eine Frau habe das Missverständnis schließlich aufgeklärt und dem Mann erklärt, dass William nicht "dieser Prince" sei – gemeint war der 2016 verstorbene US-Musiker. Der Mann habe auf eine Darbietung von "Purple Rain" gehofft. Diesen Wunsch hätte William jedoch selbst bei vorhandener Gesangsstimme kaum erfüllen können. Wie der Royal offen einräumte, kennt er nämlich nicht einmal den Text des berühmten Songs.

Musik spielt im Hause des Thronfolgers trotzdem eine Rolle – vor allem gemeinsam mit seinen Kindern. Im Juni 2024 besuchte er mit Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11) ein Konzert von Taylor Swift (36) im Rahmen ihrer "The Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion. Dabei entstand ein Foto mit der Sängerin und ihrem damaligen Begleiter Travis Kelce (37). William scherzte, er habe die Bedeutung des Footballstars zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht erkannt und vergeblich versucht, ihn aus dem Bild zu lotsen – damit am Ende nur Taylor, seine Kinder und er selbst darauf zu sehen wären. Auch sonst gab der Royal in der "The Graham Norton Show" einen privaten Einblick und verriet, welche Sendung bei den Windsors gerade hoch im Kurs steht. Vor allem Prinzessin Charlotte und Prinz Louis (8) können offenbar von der britischen Sendung "The Celebrity Traitors" nicht genug bekommen. "Ich liebe es, die Familie liebt es. Charlotte und Louis sind davon besessen. Es ist wirklich gutes Fernsehen", schwärmte William über die Show.

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Getty Images Bei einem Besuch in Princetown spricht Prinz William über den neuen Princetown Community Fund

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Prince beim Coachella 2008