Mark Lee will es allen beweisen und der Beste werden

Mark Lee hat für seine Zukunft ein klares Ziel: Der Rapper will sich beweisen und der beste Künstler werden, der er persönlich sein kann. In der dritten Folge seiner Videoserie "Mark Lee Living in Fort Lee", die auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Upper Room veröffentlicht wurde, lässt der Rapper tief in sein Innenleben blicken. Die Episode begleitet Mark durch seinen Alltag in Fort Lee im US-Bundesstaat New Jersey. Neben lockeren und privaten Momenten gewährt der Musiker dabei auch ernstere Einblicke in seine Laufbahn als Idol und Sänger. Sein Ziel formuliert er dabei unmissverständlich: "Dann bedeutet das, dass ich gerade hier umso mehr der Beste werden muss. Jetzt muss ich es nur noch beweisen. Es gibt nur eine Sache, die ich tun muss: der Beste werden."

Wie der Musiker weiter erzählt, werde er von anderen häufig als geborener Prominenter oder als geborener Idolstar bezeichnet. Besonders eine Aussage aus seiner Zeit als Trainee sei ihm im Gedächtnis geblieben. Ein Trainer habe damals vor den versammelten Nachwuchskünstlern über ihn gesagt: "Selbst wenn Mark jetzt plötzlich anfangen würde, Golf zu spielen, würde er Tiger Woods werden." Dieser außergewöhnliche Vergleich prägte offenbar auch Marks Blick auf seinen eingeschlagenen Weg. "Wenn ich mit allem, was ich tue, erfolgreich sein könnte, dann habe ich diesen Weg als Idol und Sänger gewählt", erläutert er in "Mark Lee Living in Fort Lee". Weil jeder etwas anderes darunter verstehe, der Beste zu sein, legt Mark seine eigene Definition fest: "Wenn ich darüber nachdenke, wie die beste Version von mir aussehen kann, glaube ich, dass es darum geht, der beste Künstler zu werden, der ich sein kann. Ich habe das Gefühl, dass dies die eine Sache ist, auf die ich mich in meinem Leben konzentrieren werde."

Neben den ambitionierten Gedanken an seine Karriere zeigt der Sänger in der Folge auch eine fürsorgliche Seite. Gemeinsam mit den zwei Kindern eines ihm nahestehenden Managers fährt er zu einem großen Supermarkt in Fort Lee. Dort hält er die beiden an den Händen, schiebt sie im Einkaufswagen durch die Gänge und begleitet sie in die Spielzeugabteilung. Ganz ohne Regeln läuft der Ausflug jedoch nicht ab: Beide dürfen sich jeweils nur einen Gegenstand aussuchen. "Ihr dürft euch nur eines aussuchen. Eure Mama und euer Papa könnten sauer auf euch werden", scherzt Mark vor laufender Kamera. Als die Wahl getroffen ist, hakt er seine Finger bei den Kindern ein und lässt sie versprechen, auf ihre Eltern zu hören. Der ungezwungene Einkaufsbummel bildet in der Episode einen deutlichen Kontrast zu dem ernsten Gespräch über Marks Karriere, seinen persönlichen Anspruch und seine großen Ziele als Künstler.

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Imago Mark Lee in Seoul, November 2025

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Imago Mark Lee bei der Ralph-Lauren-Afterparty während der Mailänder Modewoche für Herbst/Winter 2026/27

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Instagram / onyourm__ark Mark Lee, Rapper

Wie kommt Mark Lees Ziel, die beste Version seiner selbst zu werden, bei euch an? Inspirierend – er will sein eigenes Potenzial ausschöpfen, nicht andere übertrumpfen. Zu verbissen – der Wunsch, sich unbedingt zu beweisen, klingt nach viel Druck. Ergebnis anzeigen