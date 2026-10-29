Little-Mix-Star zeigt ihren Babybauch und trotzt der Kritik

Leigh-Anne Pinnock (35) steht kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes – doch Kürzertreten kommt für die Sängerin offenbar nicht infrage. In einem am Montag veröffentlichten Instagram-Video präsentiert die Little Mix-Sängerin stolz ihren Babybauch und macht deutlich, wie aktiv sie auch in der 37. Schwangerschaftswoche noch ist. Zuvor hatten einige User infrage gestellt, wie sie hochschwanger überhaupt noch arbeiten könne. Die Antwort lieferte die Sängerin prompt: Zu einem Clip, in dem ein Ausschnitt ihres Songs "Clickbait" zu hören ist, schrieb sie: "Sag das dem ganzen Tag voller Promo-Termine, den ich gerade absolviert habe. 37 Wochen und immer noch stark!!" Damit zeigt die Musikerin, dass sie sich kurz vor dem errechneten Geburtstermin nicht von ihren aktuellen Verpflichtungen abbringen lässt. Ihr drittes Kind erwartet die Britin gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Fußballer Andre Gray (35).

Die Reaktionen auf das Video fielen überwiegend begeistert aus. In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag feiern zahlreiche User die werdende Dreifachmama dafür, dass sie auch hochschwanger einen ganzen Tag voller Promo-Termine bewältigt. "Du bist eine Queen", schwärmt etwa ein Follower. Ein anderer schreibt: "Queen!!! So viele andere Frauen machen das auch ... Hut ab vor ihnen allen." Auch auf ihre Rolle als Mutter und ihre Bühnenpräsenz spielten einige Follower an. "Muttersein in jeder Bedeutung des Wortes", hieß es in einem Kommentar unter dem Instagram-Beitrag. Ein weiterer Fan merkte an: "Denn die Show muss weitergehen, und Leigh-Anne ist die Show." Ein Fan nutzte die Gelegenheit außerdem für einen grundsätzlichen Hinweis und erinnerte daran, dass unzählige Schwangere bis kurz vor der Geburt ihrem Job nachgehen – und deshalb nicht wie zerbrechliche Wesen behandelt werden sollten. Die werdende Dreifachmama dürfte sich über so viel Zuspruch freuen.

Leigh-Anne und Andre sind seit 2023 verheiratet. Die beiden sind bereits Eltern von Zwillingstöchtern, die inzwischen fünf Jahre alt sind. Mit der bevorstehenden Geburt wächst ihre Familie auf drei Kinder an. Auch während der Schwangerschaft blieb die Sängerin öffentlich präsent. Zuletzt war sie bei "Celebrity Traitors" zu sehen. Dort brachte sie der Schauspielerin Miranda Hart kurzerhand die Tanzschritte aus dem Little-Mix-Hit "Touch" bei. Die kleine Tanzeinlage hatte innerhalb des Spiels sogar ungeahnte Folgen: Während die beiden mit der Choreografie beschäftigt waren, entgingen sie unwissentlich der Auswahl durch die Verräter, die zu diesem Zeitpunkt ein neues Opfer bestimmen wollten. Im Netz wurde die Szene anschließend von Zuschauern als einer der besonderen TV-Momente des Jahres gehandelt. Für Leigh-Anne verband der Auftritt damit ihre frühere Little-Mix-Zeit mit ihrer Teilnahme an der Spielshow.

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, schwanger

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Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock zeigt ihren Babybauch

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Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Dezember 2024