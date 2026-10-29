Tom & Jack provozierten sich am "Eine Frage der Ehre"-Set

Am "Eine Frage der Ehre"-Set flogen 1992 tatsächlich die Fäuste – zumindest eine. Kevin Pollak erinnert sich im Podcast "Still Here Hollywood" an die Dreharbeiten. Neben ihm verkörperten in dem Gerichtsdrama unter anderem Tom Cruise (64) und Jack Nicholson (89) die Hauptrollen – und genau zwischen den beiden kam es am Ende zu einem Schlagabtausch. Während des Drehs der finalen Verhandlungsszene hat sich Jack einen Spaß erlaubt, um Tom aus dem Konzept zu bringen: Er hielt seinen Kopf neben die Kamera und schnitt völlig übertriebene Clownsgrimassen.

Tom ließ sich davon aber kaum aus der Ruhe bringen. "Tom blieb in seiner Rolle und spielte die Szene zu Ende", erinnert sich Kevin. Doch einfach so stehen lassen konnte der Top Gun-Star den Spaß seines Kollegen nicht. Nach dem Dreh sei Tom auf Jack zugegangen und habe ihm gegen die Schulter geboxt – dieser habe ihm den Schlag aber keineswegs böse genommen. "Beide lachten", erinnerte sich Kevin im Podcast.

"Eine Frage der Ehre" wurde von dem im Dezember 2025 verstorbenen Schauspieler und Filmemacher Rob Reiner (†78) inszeniert. Das Drehbuch stammt aus Aaron Sorkins (65) Feder. Neben Tom, Jack und Kevin standen unter anderem auch Demi Moore (63), Kevin Bacon (68), Kiefer Sutherland (59) und J. T. Walsh vor der Kamera. In "A Few Good Men", wie der Streifen im Original heißt, wird die Geschichte zweier US-Marines erzählt, die nach dem Tod eines Kameraden auf Guantánamo Bay vor Gericht stehen. Im Zentrum steht die Frage, ob die beiden einem inoffiziellen Disziplinarbefehl ihrer Vorgesetzten folgten.

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Imago Tom Cruise, Jack Nicholson bei der Premierenfeier von "A Few Good Men" am 10. Dezember 1992 in Los Angeles

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Imago Kevin Pollak bei der Weltpremiere des Netflix-Films "Animals" in Los Angeles

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Imago Jack Nicholson als Colonel Nathan Jessup in einer Szene aus "Eine Frage der Ehre"