AWZ-Star Bianca Hein verrät ihren Trick beim Loslassen

Bianca Hein (51) steht seit Jahren als Gabriella in der RTL-Serie Alles was zählt vor der Kamera – und dort dreht sich derzeit alles um den Auszug ihrer Serientochter Joana. Passend dazu verriet die Schauspielerin gegenüber RTL, wie sie auch privat damit umgeht, ihren Kindern mehr Freiheit zu lassen. Ihr ganz persönlicher Trick: Sie schaut bewusst öfter weg, anstatt jeden Schritt ihres Nachwuchses kontrollieren zu wollen. Gerade weil sie nicht alles wissen muss, fällt es ihr leichter, loszulassen und ihren Kindern zugleich mehr Raum für Selbstständigkeit zu geben. Dabei ist ihr eines besonders wichtig: für ihre Kinder da zu sein, wenn sie sie brauchen. "Es beruhigt ungemein, nicht alles zu sehen, nicht alles mitzubekommen und trotzdem aber immer zu wissen, dass ein Kind kommen kann, wenn es einen braucht", erklärte sie im Gespräch mit dem Sender.

Die Darstellerin gab offen zu, dass ihr dieser Schritt nicht immer leichtfällt. Schließlich kennt sie das Bedürfnis, ihre Kinder beschützen zu wollen und stets zu wissen, was in ihrem Leben vor sich geht. "Ich bin ja auch selber Mutter und deswegen, glaube ich, möchte man immer wissen, was die Kinder umtreibt und wie es ihnen geht. Und gerne auch ein Auge drauf haben", schilderte sie gegenüber dem Sender. Ihre Erkenntnis daraus: "Es ist ganz wichtig, da auch wirklich öfter mal wegzugucken." Erwachsene Kinder bräuchten schließlich ihre Eigenständigkeit und könnten nicht jeden neuen Schritt vorher mit Mutter oder Vater besprechen. "Ich finde Loslassen das Wichtigste", lautet ihr Fazit. Bei "Alles was zählt" durchlebt ihre Figur gerade genau das: Joana, gespielt von Josephine Martz, will zu Leyla ins Loft ziehen – und Gabriella ahnt zunächst nichts von diesen Plänen.

Ihre Pläne verschweigt Joana allerdings nicht, um ihre Mutter bewusst außen vor zu lassen. "Ich glaube, der Hauptgrund, weshalb Joana sich nicht traut, ihrer Mutter von dem geplanten Auszug zu erzählen, ist eigentlich, dass sie sie schützen möchte", erklärte Josephine gegenüber RTL. In Gabriellas Leben gehe ohnehin schon vieles drunter und drüber, zusätzliche Sorgen wolle ihre Tochter ihr deshalb nicht bereiten. Joana blickt dem neuen Lebensabschnitt mit Vorfreude entgegen, hat aber zugleich Bedenken, ihrer Mutter davon zu erzählen. Schließlich waren die beiden lange Zeit ein eingespieltes Team, während Joanas Brüder oft unterwegs waren und im Ausland studierten. Jetzt will die junge Frau herausfinden, wie sich ein eigenes Leben anfühlt. Den späten Drang nach Freiheit kommentierte die Darstellerin augenzwinkernd: "Ich sage immer, Joana holt so ein bisschen ihre Pubertät nach, ein paar Jahre zu spät."

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Getty Images Bianca Hein, Schauspielerin

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RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars