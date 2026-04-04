Schwerer Abschied: Mark Lee verlässt seine K-Pop-Gruppe NCT

Mark Lee wendet sich mit emotionalen Worten an seine Fans. Der Sänger hat sich schweren Herzens entschlossen, seine K-Pop-Boygroup NCT zu verlassen. "Ich glaube daran, dass unsere Herzen eine bessere Sicht haben als unsere Augen und was mein Herz im Augenblick sieht, ist, dass das jetzt keine Tür ist, die sich schließt, sondern eine, die sich öffnet", versucht der gebürtige Kanadier, seine Fans bei Instagram aufzumuntern. Die Entscheidung, seine Karriere ohne NCT weiterzuführen, habe Mark nach reiflicher Überlegung und nicht überstürzt getroffen: "Ich mache hier keine Spielchen, und ich spiele ganz sicher nicht mit euren Gefühlen."

Wie es jetzt für Mark weitergeht, konnte oder wollte er noch nicht verraten. Er versprach, die Fans immer im Herzen zu tragen und dankbar für jede Unterstützung zu sein. Gleichzeitig räumte der 26-Jährige ein, großen Respekt vor der Veränderung zu haben: "Ich hoffe, unser nächstes gemeinsames Kapitel wird eines, in dem wir alle gesund über die Vergangenheit lächeln, die Gegenwart willkommen heißen und aufgeregt auf das blicken, was kommt. Das ist eine Herausforderung, vor der ich selbst Angst habe, aber ich weiß, dass es sich lohnen wird. Wenn ich jemals etwas richtig gemacht habe, um mir euer Vertrauen zu verdienen, hoffe ich, dass ihr mir vertraut, wenn ich sage, ich tue das nicht zum Spaß." Zu den Gründen von Marks Ausstieg ist derweil nichts bekannt. SM Entertainment, die Company hinter NCT, erklärte auf der Community-Plattform Weverse lediglich, dass er beschlossen habe, seinen Exklusivvertrag zum 8. April zu beenden.

In den Kommentaren unter Marks Post wird sehr schnell deutlich, wie traurig und enttäuscht die Fans, NCTzen oder Czeni genannt, nun sind. Wie sich die Fandom jetzt fühlt, kann eine andere wohl bestens nachvollziehen. Auch die Engenes, die Fans der K-Pop-Gruppe ENHYPEN, mussten ein Mitglied verabschieden. Heeseung verließ die Boygroup aus unbekannten Gründen. In einem Statement erklärte er, beschlossen zu haben, sich von jetzt an auf seine "persönliche Arbeit" konzentrieren zu wollen. Das Entsetzen der Fans war allerdings so groß, dass sie sich sogar vor dem Label Belift versammelten und protestierten. Bisher und vermutlich auch in Zukunft aber ohne Ergebnis.

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Imago Mark Lee in Seoul, November 2025

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Elyse Jankowski/ Getty Images North America Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung and Jaemin von beim HeartRadio Jingle Ball, Dezember 24

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Imago Heeseung, Ex-Mitglied der K-Pop-Gruppe ENHYPEN

Denkt ihr, Mark wird nun als Solo-Künstler weitermachen? 7 Ja, davon würde ich ausgehen. 2 Nein, ich glaube, er sucht sich ein neues Standbein.