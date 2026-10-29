Diese Serienkillerfilme passen perfekt zum Halloweenabend

Wer den Halloween-Abend lieber auf der heimischen Couch als auf einer Kostümparty verbringt, findet im Serienkiller-Genre reichlich Stoff für schlaflose Nächte. Diese Filme verbinden dabei erfundene Albträume mit wahren Kriminalfällen – und das mit prominenter Besetzung. Christian Bale (52) etwa spielt in "American Psycho" den wohlhabenden Investmentbanker Patrick Bateman. Hinter der glänzenden Fassade aus teuren Designeranzügen und prestigeträchtigen Visitenkarten offenbaren sich emotionale Leere, ausschweifende Sexorgien und zunehmend brutale Gewalttaten. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit immer mehr. Für Gänsehaut sorgt auch David Finchers (64) Thrillerklassiker "Sieben": Brad Pitt (62) und Morgan Freeman (89) verkörpern zwei sehr unterschiedliche Ermittler, die einen Mörder jagen, der seine Opfer nach den sieben Todsünden aussucht. Das düstere Katz-und-Maus-Spiel steuert auf einen Twist zu, der bis heute als einer der schockierendsten der Filmgeschichte gilt. Mit "Zodiac" widmete sich der Regisseur später einem realen Fall und rekonstruierte die Jagd auf den Zodiac-Killer, der Ende der 1960er-Jahre in der San Francisco Bay Area fünf Menschen tötete. Polizeiakten und Zeugenaussagen dienten als Grundlage für die möglichst unverfälschte Nacherzählung.

Eine ungewohnt düstere Seite zeigt Zac Efron (39) in "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile". Er schlüpft in die Rolle von Ted Bundy (†42), der in den 1970er-Jahren mindestens 30 Frauen ermordete. Die Handlung wird aus der Perspektive seiner damaligen Freundin Elizabeth Kloepfer erzählt. Sie ahnt lange nichts von seinen grausamen Verbrechen und nimmt ihn zunächst als fürsorglichen Partner und liebevollen Familienmenschen wahr. Ganz anders funktioniert "Saw" aus dem Jahr 2004: Zwei angekettete Männer finden sich in einem schmutzigen Badezimmer wieder und geraten in das perfide Spiel eines psychopathischen Killers. Dank der clever konstruierten Handlung und der drastischen Wendungen wurde der Horrorthriller zum Kultfilm und zog eine lange Reihe von Fortsetzungen nach sich. Zu den Klassikern zählt außerdem "Das Schweigen der Lämmer", das vom psychologischen Duell zwischen Jodie Fosters (63) junger FBI-Agentin Clarice Starling und Anthony Hopkins' (88) inhaftiertem Mörder und Kannibalen Hannibal Lecter lebt. Clarice braucht seine Hilfe bei der Suche nach dem Frauenmörder Buffalo Bill, darf in den undurchsichtigen Gesprächen aber nicht zu viel Persönliches preisgeben.

Kaum wiederzuerkennen ist Charlize Theron (51) in "Monster": Das Psychodrama beleuchtet das Leben der realen Serienmörderin Aileen Wuornos, die als Prostituierte tätig war und Ende der 1980er-Jahre mehrere Männer ermordete. Insgesamt werden ihr sieben Tötungsdelikte zugeschrieben, allerdings konnten nicht alle zweifelsfrei nachgewiesen werden. Für ihre intensive Darstellung erhielt die Schauspielerin einen Oscar. Auch für andere Stars wurden diese Rollen zu Meilensteinen: Anthony wurde für Hannibal Lecter mit einem Oscar ausgezeichnet, "Das Schweigen der Lämmer" gewann insgesamt fünf Academy Awards, darunter den als bester Film. "American Psycho" wiederum trug wesentlich zu Christians Aufstieg in Hollywood bei. Die Auswahl verbindet damit ganz unterschiedliche Formen des Grauens: Neben erfundenen Killern wie Patrick Bateman, Jigsaw und Buffalo Bill stehen reale Täter wie der Zodiac-Killer, Ted Bundy und Aileen Wuornos. Besonders beklemmend wirkt dabei immer wieder der Blick hinter eine scheinbar normale Fassade.

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ActionPress Michael Myers

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Getty Images Zac Efron bei der Premiere von Netflix’ "A Family Affair" im Egyptian Theatre in Los Angeles, Juni 2024

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Imago Charlize Theron bei der Pressekonferenz zu "The Odyssey" im Four Seasons Hotel Seoul, Südkorea, am 3. August 2026