Netflix zeigt Trailer der neuen "Stolz und Vorurteil"-Serie

Romantischer Seriennachschub für alle, die Bridgerton lieben: Netflix hat einen neuen deutschsprachigen Trailer zur Miniserie "Stolz und Vorurteil" auf YouTube veröffentlicht. Die Streamingplattform setzt damit erneut auf eine opulent besetzte Geschichte aus der britischen Gesellschaft vergangener Jahrhunderte. In der Hauptrolle ist Emma Corrin (30) zu sehen – der Star verkörpert die junge Elizabeth Bennet. Jack Lowden (36) schlüpft in die Rolle des wohlhabenden und reichlich stolzen Mr. Darcy. Der Starttermin steht ebenfalls bereits fest: Am 3. Dezember 2026 erscheint die Literaturverfilmung weltweit. Wer direkt erfahren möchte, wie sich die schwierige Verbindung zwischen Elizabeth und Mr. Darcy entwickelt, muss sich nicht Woche für Woche gedulden: Netflix stellt am Erscheinungstag alle sechs Episoden gleichzeitig zum Streamen bereit. Die komplette Geschichte kann somit unmittelbar nach dem Start am Stück angesehen werden.

Inhaltlich hält sich die Produktion an Jane Austens Romanklassiker aus dem Jahr 1813. Elizabeth lebt an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gemeinsam mit ihren Eltern und ihren vier Schwestern auf einer Farm in der Nähe von London. Heiraten steht eigentlich nicht auf ihrer Wunschliste – doch ihre Eltern setzen alles daran, die junge Frau unter die Haube zu bringen. Dann tritt Mr. Darcy in ihr Leben und stellt alles auf den Kopf. Neben Emma und Jack gehören auch Olivia Colman (52), Rufus Sewell (59), Louis Partridge und Fiona Shaw zur prominenten Besetzung der Neuauflage. Für die Drehbücher zeichnet Dolly Alderton verantwortlich. Die Inszenierung übernahm Euros Lyn, der unter anderem durch seine Arbeit an der Netflix-Serie Heartstopper bekannt ist.

Im Zentrum der Erzählung stehen Elizabeths familiäres Umfeld, der Heiratsdruck durch ihre Eltern und ihre Annäherung an Mr. Darcy, die zunächst von Stolz und Vorurteilen geprägt ist. Neu ist der Stoff auf der Leinwand nicht: Jane Austens Vorlage wurde bereits rund 15-mal verfilmt. Zu den bekanntesten Adaptionen zählt der Kinofilm "Stolz und Vorurteil" von Joe Wright aus dem Jahr 2005. Damals übernahm Keira Knightley (41) die Rolle der Elizabeth, Matthew Macfadyen (52) war als Mr. Darcy zu sehen. Auf die nächste Staffel von "Bridgerton" müssen Romantikfans dagegen wohl noch länger warten. Die Dreharbeiten zur fünften Staffel sind zwar bereits abgeschlossen, ihr Start wird nach bisherigem Stand jedoch nicht vor Mitte 2027 erwartet. Bis dahin bietet die neue Miniserie ab Dezember eine weitere Liebesgeschichte aus der historischen britischen Gesellschaft.

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Netflix Jack Lowden als Mr. Darcy in "Stolz und Vorurteil"

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Netflix Emma Corrin, Freya Mavor, Olivia Colman, Hopey Parish, Hollie Avery in der Netflix-Serie "Stolz und Vorurteil"

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© 2025 Netflix, Inc. Freya Mavor und Emma Corrin in "Stolz und Vorurteil"