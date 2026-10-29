Neuer Aragorn Jamie Dornan spürt den Druck des Kult-Erbes

Jamie Dornan (44) übernimmt eine der bekanntesten Rollen der Filmgeschichte: Im neuen Mittelerde-Abenteuer "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" wird er als Aragorn zu sehen sein. Im Gespräch mit L'Officiel erzählte der Schauspieler nun erstmals ausführlich, wie es für ihn ist, in Viggo Mortensens (68) Fußstapfen zu treten – und ließ erkennen, dass er den Erwartungsdruck durchaus wahrnimmt. Der Film wird aktuell unter der Regie von Andy Serkis in Neuseeland gedreht. Der Shades of Grey-Star stellte dabei klar, dass er die Leistung seines Vorgängers gar nicht übertreffen möchte. Vielmehr wolle er respektvoll mit dem Vermächtnis umgehen, das Viggo durch seine Darstellung hinterlassen hat. Der Kinostart ist für den 16. Dezember 2027 geplant.

"Da ist Druck, wenn man in diese Fußstapfen tritt. Ich wurde gebeten, eine extrem ikonische Rolle zu verkörpern, und ich tue mein Bestes. Aber für mich wird Aragorn für immer Viggo sein", erklärte Jamie gegenüber L'Officiel. Dabei machte er seine Bewunderung für den Kollegen deutlich: "Seine Performance ist eine meiner liebsten aller Zeiten und ich fühle mich geehrt, zu versuchen, auch nur etwas von der Energie zurückzubringen, die er der Figur verliehen hat. Es gibt keinen Teil von mir, der versucht, ihn zu überbieten." Unterstützung erhält der Schauspieler von Regisseur Andy Serkis. Dieser erklärte, das Team sei von der Besetzung begeistert, auch Viggo stehe hinter ihr. Neben Jamie gehören unter anderem Kate Winslet (51), Leo Woodall (30) und Anya Taylor-Joy (30) zum Cast. Elijah Wood (45) als Frodo, Ian McKellen (87) als Gandalf und Lee Pace (47) als Thranduil sollen ebenfalls zurückkehren. Andy spielt Gollum erneut mithilfe von Motion Capture.

Viggo verkörperte Aragorn, den Waldläufer und späteren König von Gondor, in Peter Jacksons (64) "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Bereits vor der Neubesetzung war bekannt, dass er für "The Hunt for Gollum" nicht erneut in die Rolle zurückkehren würde. Der neue Film ist als Prequel konzipiert und zeitlich zwischen den Ereignissen aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" angesiedelt. Im Mittelpunkt steht Aragorns und Gandalfs Suche nach Gollum. Von der kreaturhaften Figur versprechen sich die beiden Hinweise auf den geheimnisvollen Ring, den Bilbo entdeckt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Dornan im Januar 2026 in Paris

Anzeige Anzeige

ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Dornan im Juni 2014

Anzeige