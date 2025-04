Diese Stars spielen in neuer "Stolz und Vorurteil"-Serie mit

Netflix bringt Jane Austens ikonischen Roman "Stolz und Vorurteil" in einer neuen, sechsteiligen Miniserie auf die Bildschirme. Die Hauptrolle der unabhängigen und schlagfertigen Elizabeth Bennet übernimmt Emma Corrin, bekannt aus der Serie The Crown. An ihrer Seite wird Jack Lowden als stolzer Mr. Darcy zu sehen sein – seine Besetzung wurde erst kürzlich bestätigt. Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (51) schlüpft in die Rolle der besorgten und schrillen Mrs. Bennet. Laut Just Jared sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr unter der Regie von Euros Lyn in Großbritannien beginnen.

Emma zeigte sich begeistert über die Chance, Elizabeth Bennet zu verkörpern, und sprach in einem Statement gegenüber Deadline von einer "einmaligen Gelegenheit". Der Filmstar lobte außerdem die Drehbücher von Autorin Dolly Alderton und freut sich darauf, gemeinsam mit Olivia und Jack eine neue Generation für die zeitlose Liebesgeschichte zu begeistern. Niemand Geringeres als Keira Knightley (40) spielte Elizabeth Bennet in der berühmten Verfilmung von 2005 – Netflix setzt nun auf eine frische Interpretation des Klassikers aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Für Olivia ist die Rolle eine weitere spannende Ergänzung ihrer vielseitigen Karriere. Die 1974 geborene Schauspielerin hat sich sowohl in dramatischen als auch in komödiantischen Rollen einen Namen gemacht und wurde für ihre Darstellung von Queen Anne in "The Favourite" mit einem Oscar ausgezeichnet. Emma wurde international durch die Rolle der Prinzessin Diana in "The Crown" bekannt. Die Kombination aus Olivias energiegeladener Mrs. Bennet und Emmas emanzipierter Elizabeth verspricht großes Potenzial für schauspielerische Glanzmomente.

Anzeige Anzeige

Gerald Matzka/Getty Images Emma Corrin bei der Premiere von "Nosferatu" in Berlin, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige