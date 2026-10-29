Nach der Geburt: So wurde Amira Alys Baby zu Hause empfangen

Zwei Tage nach der Geburt ist Amira Aly (34) mit ihrer Tochter zu Hause angekommen - und dort wartete ein besonders liebevoll vorbereiteter Empfang auf die kleine Familie. In ihrer Instagram-Story zeigt die Moderatorin, wie festlich das Heim für den jüngsten Familienzuwachs geschmückt wurde. Eine rosafarbene Buchstabengirlande mit zwei Herzen begrüßt das Baby mit den Worten "Willkommen zuhause". Amira kommentiert den rührenden Anblick lediglich mit einem Emoji, das Tränen in den Augen hat. Im Raum verteilen sich zahlreiche rosa Luftballons und mehrere Geschenke. Auch ein XXL-Ballon in Bärchenform gehört zur Dekoration. Direkt an einem weißen Babybettchen hängen Buchstabenballons in Metallic-Rosa, die das Wort "Baby" bilden. Kleine Kronen an zusätzlichen, mit Helium gefüllten Ballons machen deutlich, dass hier eine kleine "Prinzessin" eingezogen ist. Im Hintergrund fällt außerdem auf: Obwohl es erst Ende Oktober ist, herrscht im Hause Aly-Düren schon jetzt Weihnachtsstimmung.

So persönlich die Einblicke auch sind – die Identität ihrer Tochter schützt Amira konsequent. Weder das Gesicht des Neugeborenen noch dessen Name tauchen in den Storys auf. Dabei steht der Vorname längst fest: Eine Freundin brachte ihn bei einem gemeinsamen Pizzaessen in Österreich ins Spiel, und Amira sowie Kindsvater Christian Düren (36) waren sofort begeistert. Öffentlich machen wollen die beiden ihn dennoch nicht. "Auch dieser Name, gleich wie die anderen Namen meiner Söhne, wird nicht öffentlich gemacht. Das ist uns beiden sehr, sehr wichtig", stellte sie in ihrem Podcast "Amira +1" klar. Schon bei der Verkündung der Geburt am Dienstag hielt sie sich bedeckt, konnte es dann aber doch nicht lassen, einen ersten Schnappschuss zu teilen: Auf Instagram konnten Fans das winzige Händchen des Kindes bestaunen sowie einen Fußabdruck. Dazu schrieb Amira: "Wunder Nummer drei".

Für Amira ist die Kleine schon der dritte Nachwuchs, allerdings das erste Mädchen. Ihre beiden Söhne stammen aus der Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) – auch deren Namen hält die Moderatorin seit jeher strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Christian, mit dem sie seit Dezember 2023 liiert ist, hat sie nun ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Für den Moderator ist es die erste Vaterschaft. Mit der Geburt hatte es die Tochter offenbar etwas eilig: Der errechnete Geburtstermin lag laut Amira erst Anfang November. Auch die beiden großen Brüder haben ihre kleine Schwester inzwischen besucht und kennengelernt. Stolz und Freude über den Zuwachs sind bei ihnen offenbar groß.

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026