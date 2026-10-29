Privilegien? Marius Borg Høiby empfängt im Hausarrest Besuch

Ein Foto von Marius Borg Høiby (29) sorgt derzeit in Norwegen für Wirbel. Wie Dagbladet berichtet, zeigt die am 23. Oktober 2026 über Snapchat verbreitete Aufnahme den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (53) lächelnd und offenbar gelöst auf einem Sofa im royalen Gut Skaugum. Auf dem Bild blickt er direkt in die Handykamera und krault dabei die Boxerhündin seines Besuchers. Genau auf diesem Anwesen verbringt der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (53) aktuell seine Untersuchungshaft – mit elektronischer Fußfessel am Bein. Aufgenommen und anschließend online gestellt hat das Foto der norwegische Journalist und Unternehmer Danby Choi, der an diesem Tag bei ihm zu Gast war. Mitgebracht hatte er Sushi für ein gemeinsames Essen.

Dagbladet konnte das nur kurz auf Danbys Snapchatkanal sichtbare Foto sichern. Seitdem fragen sich viele, warum Marius seine Haft unter derart komfortabel wirkenden Bedingungen verbringen darf. Ab Februar 2026 saß er zunächst im Gefängnis, ehe der Vollzug im Sommer gelockert wurde. Auf dem geschichtsträchtigen Anwesen Skaugum muss er zwar bestimmte Auflagen einhalten, darf aber weiterhin soziale Kontakte pflegen und Besucher empfangen. Danby selbst schilderte das Treffen gegenüber Se og Hør ganz unaufgeregt: "Ich habe etwas Sushi mitgebracht, und dann haben wir über das Leben gesprochen. Wir haben Spaß und führen sehr gute Gespräche." Im Juni 2026 war Marius in erster Instanz wegen schwerer Vorwürfe zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Weil er Rechtsmittel einlegte, steht im Februar 2027 der Berufungsprozess an.

Danby und Marius stehen trotz des laufenden Verfahrens weiterhin in Kontakt. Der Journalist war im Februar 2026 am 16. Prozesstag als wichtiger Zeuge vor Gericht aufgetreten. Dabei sprach er auch über Marius' frühere Beziehung mit Nora Haukland und zeichnete ein kritisches Bild von dessen Verhalten in Partnerschaften. "Ich glaube, Marius geht Beziehungen oft etwas falsch an, ich nenne es toxisch. Das staut sich auf und führt zu einer Abwärtsspirale aus Kontrolle und Eifersucht", erklärte Danby damals in seiner Aussage. Abseits der juristischen Auseinandersetzung widmet sich Marius während seines Hausarrests laut seinem Freund wieder der Malerei. Demnach greift er auf Skaugum erneut zu Pinsel und Farbe.

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Getty Images Marius Borg Høiby nach dem Trauergottesdienst für König Harald V am Osloer Dom, 9. September 2026

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Imago Mette-Marit begleitet Marius am ersten Schultag in Asker, Vater Morten Borg ist dabei, August 2003

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Imago Norwegen gegen Ungarn: Marius Borg Hoiby feuert das Team an, 2015