Sohn Realitystar: Eva Benetatou würde es "nicht zulassen"

Eva Benetatou (34) zieht eine klare Grenze, wenn es um die berufliche Zukunft ihres Sohnes George Angelos Benetatou (5) geht. Im Interview mit Promiflash lachte die Influencerin über den Gedanken, dass ihr Kleiner womöglich in Mamas Fußstapfen treten könnte: "Mein Sohn ist ein kleiner Entertainer. Ihm gehört die Bühne alleine. Er teilt sich die mit keinem anderen Reality-TV-Star." Eine Teilnahme an entsprechenden Formaten kommt für Eva aber trotzdem nicht infrage. "Nee, Spaß beiseite – das würde ich nicht zulassen", stellte sie unmissverständlich klar. Eva wurde unter anderem 2019 durch ihre Teilnahme an der neunten Staffel von Der Bachelor bekannt. Die Zweitplatzierte bekam zwar nicht die letzte Rose von Andrej Mangold (39), dafür folgten aber unzählige Reality-TV-Auftritte.

Die Showteilnahmen sieht Eva nicht als Abenteuer, sondern als Arbeit. Das bringt allerdings mit sich, dass die alleinerziehende Mutter während der Dreharbeiten immer wieder für eine gewisse Zeit von ihrem Sohn getrennt ist. Leicht fällt ihr das nach eigener Aussage nicht. "Ich vermisse meinen Sohn natürlich sehr, aber ich betrachte die Formate als meinen Job", erklärte Eva im Interview mit Promiflash. Inzwischen habe auch George ein Verständnis dafür entwickelt, warum seine Mama manchmal verreist: "Das ist mein Job und das weiß der Kleine mittlerweile auch und geht damit sehr gut um."

Wie konsequent Eva ihren Sohn vom Trubel der Branche fernhält, zeigte sich unter anderem Anfang des Jahres. Sie reiste für das Dschungelcamp nach Australien. George blieb aber in Deutschland. Dort kümmerte sich seine Großmutter um ihn: "Seine Oma liebt er über alles." Die Umstände vor Ort wollte Eva ihrem Kind nicht zumuten. "Er kriegt halt alles mit und dem möchte ich ihn nicht aussetzen", erklärte die Love Island VIP-Kandidatin damals auf Instagram. Stattdessen sollte er in seiner gewohnten Umgebung bleiben, seinen normalen Alltag weiterleben und sich sicher und geborgen fühlen.

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

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Instagram / evanthiabenetatou Sohn George und Evanthia Benetatou, Dezember 2025

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos Benetatou, September 2026