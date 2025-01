Selten: Connor Cruise teilt erstes Insta-Selfie seit 2023

Connor Cruise (30), der adoptierte Sohn von Nicole Kidman (57) und Tom Cruise (62), hält sich überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Sogar seine Aktivitäten in den sozialen Medien sind eher selten – doch nun überrascht er seine Follower mit einem neuen Selfie auf Instagram! Connor teilte am vergangenen Freitag ein Foto von sich und einem Freund auf einem Golfplatz. Es handelt sich dabei um den ersten Beitrag seit April 2023.

Ebenfalls auf der Plattform postete er ein idyllisches Foto von der Sonne, die auf den Rasen des gepflegten Golfplatzes schien. In diesem Kontext schwärmte er von seiner Lieblingsbeschäftigung: "Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause." Neben dieser Leidenschaft scheint er insbesondere mit seinem berühmten Vater viele gemeinsame Interessen zu haben. So wurden die beiden vergangenen Sommer bei einem spannenden gemeinsamen Ausflug mit dem Helikopter in England gesichtet.

Die Tatsache, dass der Mission: Impossible eine gute Beziehung zu seinem Sohn hat, verwundert nicht: Nach der Trennung von Nicole blieben er und seine ebenfalls adoptierte Schwester Bella nämlich bei dem Filmstar. Tom hat die zwei in der umstrittenen Gemeinschaft von Scientology aufgezogen. Da diese Organisation Nicole laut People als angebliche "unterdrückerische Person" deklariert hat, wahrten ihre beiden Kinder stets Distanz zu der "Moulin Rouge"-Bekanntheit.

Getty Images Tom Cruise und sein Sohn Connor, 2009

Uwe Kuessner / Newspix / ActionPress Nicole Kidman, Tom Cruise, Isabella Cruise und Connor Cruise 1996

