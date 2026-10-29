Nach "Wetten, dass.."-Ticket-Hype: Auslosung hat begonnen

Für alle, die Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) live erleben wollen, wird es jetzt ernst: Heute hat die Auslosung der heiß begehrten Tickets für die Rückkehr von Wetten, dass..? begonnen. In einem digitalen Zufallsverfahren wird laut ZDF entschieden, wer die Zwillinge am 5. Dezember in der Messe Halle (Saale) als Moderatoren sehen darf. Wer Glück hat, bekommt eine E-Mail und darf anschließend bis zu vier Eintrittskarten kaufen. Das Postfach sollte in den nächsten Tagen also regelmäßig gecheckt werden – ein Blick in den Spamordner kann dabei ebenfalls nicht schaden. Wer eine Zusage erhält, muss schnell reagieren: Die zugelosten Karten müssen innerhalb von 48 Stunden personalisiert werden. Wird diese Frist verpasst, verfällt die Reservierung und die Tickets gehen erneut in die Verlosung. Wer heute zunächst leer ausgeht, muss die Hoffnung also noch nicht aufgeben. Durch abgelaufene Fristen können auch in den kommenden Tagen weitere Fans eine Kaufberechtigung erhalten.

Registrieren konnten sich Interessierte vom 19. Oktober um 10 Uhr bis zum 23. Oktober um 10 Uhr. Alle Bewerbungen, die fristgerecht eingegangen sind, haben laut ZDF die gleichen Chancen. Wichtig zu wissen: Wer gezogen wird, erhält keine Freikarte, sondern lediglich das Recht, Tickets zu erwerben. Je nach Sitzplatzkategorie werden 50, 75, 90 oder 105 Euro fällig, Plätze mit eingeschränkter Sicht kosten 30 Euro. Am Showabend startet das Programm bereits um 19:25 Uhr mit "Wetten, dass..? – Der Countdown". Janin Ullmann (44) und Marvin Fischer führen durch die Vorabshow, während Lutz van der Horst (51) Eindrücke aus dem Backstagebereich liefert. Um 20:15 Uhr übernehmen schließlich Bill und Tom die Hauptsendung mit Wetten, Musikauftritten und prominenten Gästen auf der bekannten Couch.

Dass der Andrang gewaltig ist, zeigen die Zahlen: Rund 288.000 Ticketanfragen gingen für die ZDF-Show ein. Bill teilte diese Zahl auch in seinen Instagram-Storys mit seinen Followern. Die 37-jährigen Zwillinge sind längst nicht mehr nur als Mitglieder ihrer Band Tokio Hotel bekannt – sie stehen inzwischen auch gemeinsam für ihren Podcast und die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" vor Mikrofon und Kamera. Nun führen sie einmalig als Duo durch die traditionsreiche Samstagabendshow. Das Format wurde 1981 von Frank Elstner (84) erfunden und später insbesondere von Thomas Gottschalk (76) geprägt. Nach dem regulären Ende im Jahr 2014 kehrte die Sendung zwischen 2021 und 2023 noch einmal mit Thomas für mehrere Sonderausgaben zurück.

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Netflix Tom und Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz", Staffel 3