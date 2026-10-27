Zusatz: Janin Ullmann bekommt eigene "Wetten, dass..?"-Show

Janin Ullmann (44) darf sich über einen ganz besonderen TV-Auftrag freuen: Die Moderatorin bekommt rund um die Neuauflage von Wetten, dass..? ihre eigene Zusatzshow. Gemeinsam mit Marvin Fischer führt sie am 5. Dezember ab 19:25 Uhr live aus der Halle durch "Wetten, dass..? – Der Countdown". Die beiden führen durch die finale Phase vor der großen Liveshow und schnappen sich die Stars und Macher für kurze Interviews. Verstärkung gibt es dabei von Lutz van der Horst (51), der sich als Backstagereporter umschaut und spannende Eindrücke direkt hinter den Kulissen sammelt. Um 20:15 Uhr ist dann Schluss mit dem Vorprogramm: Janin und Marvin übergeben an Bill (37) und Tom Kaulitz (37), die anschließend die Hauptshow übernehmen. Zu sehen ist der Abend nicht nur im ZDF, sondern auch im ORF und SRF.

Schon vor der Ausstrahlung wird deutlich, wie riesig das Interesse an der Kultshow nach wie vor ist. Während der Anmeldephase gingen stolze 288.000 Ticketanfragen ein – damit bricht die von den Kaulitz-Brüdern moderierte Sendung bereits im Vorfeld alle Rekorde. Wer am Ende wirklich live in der Halle dabei sein darf, entscheidet sich am 28. Oktober, wenn die begehrten Eintrittskarten per Losverfahren vergeben werden. Was die Fans inhaltlich erwartet, bleibt hingegen noch streng unter Verschluss. Weder die Wettkandidaten noch die prominenten Gäste, die auf dem berühmten Sofa Platz nehmen dürfen, wurden bislang verraten. Bekannt ist immerhin, wer die Großproduktion verantwortet: Laut DWDL.de übernimmt Andrea Achterberg die Regie des Showabends.

Für Bill und Tom Kaulitz ist der Abend eine Premiere. Die Zwillingsbrüder stehen zum ersten Mal gemeinsam als Moderatoren von "Wetten, dass..?" vor der Kamera. Ihr Einsatz ist zunächst als einmaliges Engagement geplant. Damit das Publikum sich schon vorher auf das neue Moderationsduo einstimmen kann, schiebt das ZDF außerdem eine dreiteilige Dokumentation nach. "Tokio Hotel – Gegen alle Regeln" startet am 19. November in der ZDFmediathek und auf ZDFneo, am 1. Dezember läuft die Doku zusätzlich im ZDF-Hauptprogramm. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen die gemeinsame Geschichte der Brüder sowie das 25-jährige Jubiläum ihrer Band Tokio Hotel. Dem Fernsehpublikum sind die beiden Musiker bereits bestens bekannt, unter anderem durch ihren erfolgreichen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Janin Ullmann, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Lutz van der Horst, Komiker

Anzeige Anzeige

ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren