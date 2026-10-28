Tokio-Hotel-Tour: Diese Gefahr macht Bill Kaulitz Sorgen

Bill Kaulitz (37) startet am heutigen Mittwoch gemeinsam mit Tokio Hotel in London in die bislang größte Europatournee der Band. Doch die aufwendige Arenashow löst beim Frontmann nicht nur Vorfreude aus. Vor allem geplante Stunts machen dem 37-Jährigen zu schaffen, da bei den Aktionen offenbar ein erhebliches Verletzungsrisiko besteht. Bei einem Pop-up-Event in Berlin sprach Bill laut spot on news sogar von einem möglichen tödlichen Ausgang: "Wir haben darüber geredet, dass ich während eines Konzerts sterben könnte." Welchen Stunt der Sänger auf der Bühne konkret absolviert, wurde nicht bekannt gegeben. "Ich habe ein bisschen Angst", gestand Bill bei dem Event offen. Trotz seiner Bedenken soll die Tour wie geplant beginnen und den Fans eine besonders spektakuläre Tokio-Hotel-Show bieten.

Für Tokio Hotel sind insgesamt 17 Konzerte in zehn Ländern vorgesehen. Sowohl die Bühnenproduktion als auch die Songauswahl sollen bei der Tour neue Maßstäbe setzen. Auch musikalisch erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) kündigte gegenüber spot on news eine "sehr lange Show" an. Neben Songs des am 16. Oktober veröffentlichten Albums "Encore" möchte die Band auch ältere Titel wieder live präsentieren. Einige davon habe Tokio Hotel seit "zehn oder 15 Jahren" nicht mehr live gespielt, verriet Tom. Darüber hinaus könnte laut Bill auch ein Coversong auf der Setlist stehen. Nach dem Auftakt in London und einem Konzert in Paris steht am 1. November der erste Deutschlandtermin in Hamburg an. Weitere Shows sind unter anderem in Frankfurt am Main, Berlin, Nürnberg, Leipzig, München und Düsseldorf geplant. Das große Tourfinale soll am 23. November in Madrid stattfinden.

Wie sehr Bill die anstehenden Konzerte bereits während der Vorbereitungen beschäftigten, wurde auch abseits der Bühne deutlich. Nach einem besonders realistischen Albtraum schreckte der Musiker mit einer Panikattacke aus dem Schlaf auf. In seinem Traum kamen gleich mehrere belastende Themen zusammen: die anstehende Tokio-Hotel-Tour, ein Umzug und ein neues Haus. Die Anspannung war nach dem Aufwachen nicht einfach verschwunden, sondern hielt anschließend weiter an. Auch Tom bekam den Stress rund um die große Arenaproduktion zu spüren. Während Bill vor allem mit Ängsten und innerer Unruhe kämpfte, fühlte sich sein Bruder erschöpft und vollkommen ausgelaugt. Nun beginnt für die Zwillinge und ihre Band eine Konzertreise, die sie in weniger als einem Monat durch zehn europäische Länder führt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023