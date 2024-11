Ein Jahr später: Christine Brown und David in Flitterwochen

Christine Brown (52) und ihr Ehemann David Woolley haben endlich ihre Flitterwochen nachgeholt – ein Jahr nach ihrer Hochzeit. Auf Instagram gewährt die Alle meine Frauen-Bekanntheit einige Einblicke in ihre Reise. Zu den Schnappschüssen und Clips von ihr und David schwärmt sie: "Ja, ein Jahr später, weil wir einfach beschlossen hatten, uns Zeit zu lassen und zu fahren, wenn wir bereit sind. Wir lieben Barcelona! Die Architektur, das Essen und die Leute!"

In dem Zusammenschnitt sind die 52-Jährige und ihr Mann zu sehen, wie sie durch die historischen Straßen Barcelonas schlendern, berühmte Sehenswürdigkeiten besichtigen und gemeinsam Fotos machen. Sie gönnen sich Eispausen, erfrischen sich mit Cocktails und probieren in verschiedenen Restaurants die lokale Küche. Dabei strahlen sie stets über beide Backen und scheinen ihre Auszeit in der spanischen Stadt voll und ganz zu genießen. David kommentiert liebevoll unter Christines Post: "Wundervolle Zeit mit dir".

Am 7. Oktober 2023 gaben sich Christine und David in Utah das Jawort. "Es war ein Märchen", schwärmte Christine gegenüber People über ihre Hochzeit: "Es ist mehr, als ich je für möglich gehalten hätte. Ich durfte David zum Altar entgegenschreiten, und so wie er mich ansah, wurde ein Traum wahr." Die US-Amerikanerin wurde durch ihre polygame Ehe mit Kody Brown (55) und drei weiteren Frauen berühmt, die in der Serie "Alle meine Frauen" dokumentiert wurde. Im November 2021 trennte sie sich von ihm und lernte rund ein Jahr später David kennen.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley in Barcelona im November 2024

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihrem Partner David Woolley

