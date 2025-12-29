Entfernte Cousins: Christine und Kody Brown sind verwandt

Christine Brown (53) sorgt für eine pikante Enthüllung: In der neuen "Sister Wives"-Folge vom Sonntag, 28. Dezember, erzählt die Reality-Darstellerin ihrem Ehemann David Woolley, dass sie und ihr Ex-Mann Kody Brown (56) miteinander verwandt sind – wenn auch nur sehr entfernt. "Ich wusste schon als Kind, dass ich wohl einen Konvertiten heiraten muss, weil ich buchstäblich mit allen in der Kirche verwandt war", sagt Christine in der Sendung. Dann die Überraschung: "Ich habe einen Konvertiten geheiratet, war aber trotzdem mit ihm verwandt. Ja, ich bin mit Kody verwandt." Sie präzisiert die Verbindung als entfernte Cousins dritten Grades und fügt mit einem Lachen hinzu: "Vollkommen legal. Voll." Neben ihr bleibt David hörbar baff, ein leises "Wow" ist alles, was der Ehemann herausbringt.

Janelle Brown (56), eine weitere ehemalige Ehefrau von Kody und enge Freundin von Christine, nahm die Enthüllung mit Humor. Sie bestätigte, dass es in ihrer Familie stets ein amüsantes Gesprächsthema gewesen sei: "Es gab immer diese Witze darüber, dass sie Cousins sind, aber sie sind so weit entfernt verwandt, dass es kaum der Rede wert ist." Janelle selbst kennt die vernetzten Beziehungen in der polygamen Welt nur zu gut. Ihre Mutter war bis zum Tod im Jahr 2013 mit Kodys Vater verheiratet, und Janelle war zuvor kurz mit dem Bruder von Meri Brown (54), einer weiteren Ex-Frau Kodys, verheiratet. Diese engen familiären Verbindungen seien in ihrer Gemeinschaft keineswegs ungewöhnlich, betonte sie.

Schon vor einigen Wochen hatte Kody mit einer Entschuldigungstour bei seinen Ex-Frauen für Aufsehen gesorgt. Während der Show richtete er eine öffentliche Entschuldigung an Janelle. In der damaligen "Sister Wives"-Folge gab der Realitystar zu: "Ich war ein Mistkerl." Er erklärte, dass er die Trennung der Familie zutiefst bereue und Janelle als den Menschen sehe, bei dem er sich in der Familie immer am sichersten gefühlt habe. Kody räumte ein, voller Wut und Bitterkeit gewesen zu sein. "Niemand hat es verdient, so behandelt zu werden", gestand er. Und auch Ex-Frau Meri bat er um Verzeihung. Das Treffen in Cedar City, Utah, war jedoch angespannt. Meri kritisierte, dass Kodys ständige Wiederholungen des Wortes "Entschuldigung" nicht aufrichtig wirkten. "Je öfter du 'Entschuldigung' sagst, desto weniger fühlt es sich ehrlich an", entgegnete sie ihm.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und Kody Brown

Instagram / christine_brownsw Kody Brown, Tochter Truely und Christine Brown

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle