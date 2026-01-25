Schockierende Enthüllungen: Meri Brown über Janelle und Kody

Meri Brown (55) holt bei "Sister Wives" alte Gefühle an die Oberfläche – und macht deutlich, wo der Schmerz begann. In einem exklusiven Vorschau-Clip, den People am Donnerstag, den 22. Januar, veröffentlichte, erzählt die Reality-Darstellerin, wie schwer ihr Janelle Browns (56) Einstieg in die Ehe mit Kody Brown (57) fiel. Der Zeitpunkt und die Vorgeschichte trafen sie hart: Janelle war zuvor mit Meri Browns Bruder Adam verheiratet gewesen, die beiden hatten von 1988 bis 1990 eine monogame Ehe. Als Janelle und Kody Anfang 1993 ihre spirituelle Hochzeit planten, sollte sie laut Meri ausgerechnet an ihrem Geburtstag stattfinden – am 16. Januar. "Es gibt eine Menge Emotionen", sagt Meri in dem Teaser, der die neue Folge ankündigt.

Meri erinnert sich daran, dass Janelle und Kody den Plan zunächst ungerührt verteidigt hätten: "Es ist egal, wir feiern Meris Geburtstag einfach an einem anderen Tag", zitiert sie die Haltung der beiden gegenüber People. Erst Kodys Mutter habe die Idee gestoppt, woraufhin das Paar den Termin änderte. Schon zuvor war die familiäre Lage besonders verzahnt: Im Oktober 1992 hatte Janelles Mutter Sheryl in einer spirituellen Verbindung Kodys Vater Winn geheiratet – nur drei Monate vor Janelles eigenem Bund mit Kody. In der Folge betont Meri, dass ihre frühen Zweifel an der Polygamie nicht aus dem Nichts kamen, sondern mit diesen persönlichen Überschneidungen zu tun hatten: "Entschuldigung? Es ist wichtig", sagt sie in dem Clip. Dass Janelle zuvor mit ihrem Bruder verheiratet war, habe weitere Gefühle ausgelöst. In einer Folge vom 4. Januar erzählten Meri und Janelle, dass Janelle sogar bei Meris Hochzeit mit Kody anwesend war – damals noch als Ehefrau von Adam. Janelle blickte darauf nüchtern: Die erste Ehe sei "nicht wirklich eine Sache" gewesen. Meri sah es anders.

Hinter den Kulissen prägten solche Verflechtungen das Miteinander der Familie Brown lange. Meri, die Kody 1990 als Erste legal heiratete, spricht nur selten über ihr Privatleben, betont jedoch immer wieder ihre Loyalität gegenüber ihren Liebsten. Janelle fand den Weg in die polygame Struktur, nachdem sie Kodys Familie kennengelernt hatte; ihre Mutter wurde später selbst Teil dieses Gefüges. Christine Brown (53) stieß 1994 dazu, Jahre später folgte Robyn Brown, die 2014 Kody auch legal heiratete. Privat gingen zuletzt fast alle getrennte Wege: Christine trennte sich 2021, Janelle 2022, Meri 2023. Was bleibt, sind Erinnerungen an enge Bande, gemeinsame Feste und schwierige Tage – und die Einsicht, dass Geburtstage, Hochzeiten und alte Verbindungen in einer Großfamilie oft mehr bedeuten, als es nach außen scheint.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, September 2024

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn