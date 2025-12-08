Sinneswandel: Kody Brown startet Entschuldigungstour

Kody Brown (56), bekannt aus der Reality-Serie "Sister Wives", hat in der aktuellen Folge der TLC-Show eine überraschende Entschuldigung an seine Ex-Frau Janelle Brown (56) ausgesprochen. Er bezeichnete sich selbst als "Mistkerl" und erklärte laut E! News, dass er die Trennung der Familie sehr bereue. Kody betonte, dass er mit Janelle, mit der er 1993 seine zweite Ehe einging, ein "Friedensangebot" machen wolle, da er sie als die Person sehe, mit der er sich in der Familie am sichersten fühle. Er gestand, in den letzten Jahren voller Wut und Bitterkeit gewesen zu sein, und entschuldigte sich dafür, dass niemand es verdient hätte, so von ihm behandelt zu werden.

Janelle zeigte sich bewegt, zog jedoch klare Grenzen. Sie erinnerte an schwierige Zeiten in ihrer Ehe mit Kody, die geprägt waren von Eifersucht, Unsicherheit und mangelnder Unterstützung seitens ihres Mannes, insbesondere in den ersten, turbulenten Jahren ihrer Beziehung. Damals brachte sie unter herausfordernden Umständen ihr erstes Kind zur Welt, während Kody oft abwesend war. Kody gestand auch, dass er in der polygamen Ehe viele Fehler gemacht habe und wünschte, er hätte in der Vergangenheit mehr für Janelle getan. Dennoch stellte Janelle klar, dass sie keine Vertiefung der Verbindung wünscht, betonte jedoch, dass sie nach wie vor für ihn sorgen würde, falls es erforderlich wäre – ein freundschaftliches Verhältnis scheint jedoch nicht in Sicht zu sein.

Diese Entschuldigung ist der erste Schritt von Kody auf einer geplanten dreiteiligen "Entschuldigungstour", die auch seine anderen Ex-Frauen Christine Brown (53) und Meri Brown (54) umfasst. Der Reality-Star hatte zuletzt mehrfach zugegeben, dass er in der Vergangenheit Fehler gemacht habe und auch bereit sei, diese einzugestehen. Kody, der in der Vergangenheit in Interviews den Einfluss von Emotionen und äußeren Umständen auf seine Worte und Taten zugab, scheint sich nun verstärkt mit seiner Verantwortung auseinandersetzen zu wollen. Ob seine ehemaligen Partnerinnen bereit sind, ihm zu vergeben, bleibt jedoch abzuwarten.

SIPA PRESS / ActionPress Kody Brown, TV-Bekanntheit

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle