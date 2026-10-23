John Cena (49) steht zu seinem Leben ohne Kinderwunsch

Eigene Kinder sind für John Cena (49) kein Thema – und daran ändern auch die vielen Nachfragen nichts, mit denen er immer wieder konfrontiert wird. In Trevor Noahs Podcast "What Now?" sprach der Schauspieler und frühere WWE-Star nun ausführlich über seinen Lebensentwurf. Dass ihm viele Menschen zutrauen, ein guter Vater zu sein, ist für ihn kein Argument. "Nur weil jemand denkt, dass ich in etwas gut wäre, ist das Grund genug, es zu tun?", fragte er im Podcast. Elternschaft sieht er als Entscheidung, die sich nicht einfach ausprobieren lässt. "Das ist keine Verpflichtung, bei der ich nach vier Monaten sagen kann: 'Weißt du, das war nicht mein Ding'", schilderte der ehemalige Wrestler. Und genau deshalb kommen Kinder für ihn nicht infrage.

Dass seine Haltung von der Meinung der Mehrheit abweicht, ist dem Schauspieler durchaus klar. "Weil ich es nicht will, bin ich ein 'Sonderling'", sagte er mit Blick auf die Reaktionen, die er regelmäßig für seine Einstellung bekommt. Er wolle aber seinen eigenen Weg gehen und nehme in Kauf, damit anzuecken. Das Leben ohne Nachwuchs habe ihm einiges ermöglicht: Er könne Momente ungeteilt wahrnehmen, sammle weiterhin neue Erfahrungen und habe sich so zu dem Menschen entwickelt, der er heute sei. Er sei mit sich selbst im Reinen – und wolle in Zukunft noch deutlich mehr erleben. Auch für seine Ehefrau Shay Shariatzadeh kam das Thema nicht überraschend. Bereits bei ihrem allerersten Date habe er offen angesprochen, dass er keine Kinder haben möchte.

Die beiden sind seit 2020 verheiratet. Ihre Beziehung beschreibt der Schauspieler als getragen von Liebe, Vertrauen, gegenseitigem Respekt und persönlichen Freiräumen. Als Beispiel nannte er Shays derzeitigen Aufenthalt in New York: Er vertraue ihr vollkommen und müsse sich keinerlei Sorgen machen. Schon zwei Jahre zuvor hatte John in Shannon Sharpes Podcast "Club Shay Shay" erklärt, wie wichtig ihm die offene Kommunikation mit Shay bei diesem Thema gewesen sei. Die Gespräche hätten dem Paar geholfen, "einen gemeinsamen Weg als Team zu finden".

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Getty Images John Cena im Januar 2014

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Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025

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Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der UK-Sondervorführung von "Head of State" im BFI Southbank in London, Juli 2025